«Потихоньку, потихоньку!». Штурм квартиры стрелка на Народной от первого лица

Росгвардия Петербурга показала кадры от первого лица, как штурмовали квартиру на Народной улице, где забаррикадировался 59-летний стрелок в субботу, 25 мая.
Управление Росгвардии по Северо-Западу
На кадрах как минимум пятеро силовиков пытаются проникнуть в квартиру всеми способами. В какой-то момент слышится хлопок. На видео также попало оружие стрелка — его «Фонтанка» показывала в этой публикации.
25 мая 59-летний уроженец Грозного открыл стрельбу по сотрудникам полиции, которые приехали на вызов. Спустя несколько часов переговоров, которые не дали результат, силовики приступили к штурму квартиры. Стрелок оказал сопротивление, и сотрудникам пришлось применить оружие. Мужчина скончался.
По данным «Фонтанки», хозяин квартиры как минимум четыре раза был осужден по уголовным статья, в том числе ему избирали высшую меру наказания, но в итоге ее заменили на 15 лет лишения свободы. Подробнее об этом читайте здесь. По словам представителя главы Чечни в Северо-Западе, стрелок также страдал от тяжелых хронических заболеваний и проходил лечение в психоневрологических учреждениях.
«Фонтанка» следила за событиями в онлайн-трансляции — читайте подробности инцидента в нашем материале.