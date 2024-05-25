Был приговорен к высшей мере, но избежал казни: уголовные дела стрелка с Народной

Как минимум четыре раза 59-летний стрелок из Невского района Петербурга попадал в поле зрения правоохранительных органов, а в середине девяностых даже был приговорен к высшей мере, но наказание заменили.
Как стало известно «Фонтанке» 25 мая, в 1992 году уроженца Грозного арестовали в Москве и приговорили к 9 месяцам лишения свободы по статье 218 УК РСФСР («Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ»). Осужденный освободился раньше срока, но уже в 1993-м снова был арестован — уже в Петербурге — и получил новый приговор за злостное хулиганство (либо хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, — часть 2 статьи 206 УК РСФСР). Мужчине назначили наказание — 1 год и 3 месяца лишения свободы.
В следующем году его снова арестовывают и на этот раз вменяют сразу ряд статей: убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений, кражу, подделку документов, хранение оружия и умышленную порчу чужого имущества. Суд назначил мужчине высшую меру наказания, то есть смертную казнь, однако в 1997-м, после введения моратория, приговор заменили на 15 лет лишения свободы. Часть этого срока заключенный отбывал в колонии «Белый лебедь» в Соликамске для пожизненно осужденных.
Вышел по УДО в феврале 2007 года, но уже спустя несколько месяцев снова был арестован в Петербурге. Тогда его приговорили к шести месяцам исправительных работ за нанесение побоев.