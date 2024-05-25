На Народной эвакуируют подъезд из-за стрелка в окне. Онлайн

ГУ МВД сделало официальное сообщение. Утром в полицию действительно позвонили и рассказали о конфликте со стрельбой на Народной, 27. Пока наряд прибыл на место, злоумышленник скрылся, но его личность установили и поехали на адрес его проживания на Народной, 5.



«Злоумышленник, увидев стражей порядка, произвёл выстрелы в их сторону и забаррикадировался в квартире, — сообщает ГУ МВД. —

В настоящее время полицейскими совместно с Росгвардией принимаются меры по задержанию правонарушителя».