На Народной эвакуируют подъезд из-за стрелка в окне. Онлайн

На Народной улице мужчина открыл стрельбу с балкона днем 25 мая. Перед этим полицейские выехали на место из-за сообщения о драке с применением травматического оружия. «Фонтанка» следит за происходящим в режиме онлайн.
Местные жители проводят время на свежем воздухе, пусть и не совсем по своей воле. Корреспондент "Фонтанки" сообщает, что время от времени доносятся звуки, напоминающие выстрелы.
Да, похоже, и правда, эвакуируют. В другие подъезды соседнего дома люди попадают вот так.
На месте говорят о том, что будут эвакуировать подъезд соседнего дома.
Мужчина время от времени подходит к окну и оценивает обстановку. Оружия в руках нет.
По данным "Фонтанки", стрелок в квартире один. Жену вывела полиция.
Стрелок — 59-летний уроженец города Грозный, прописан на Народной с 2019 года. В середине 90-х проходил по делу об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.
«За "Реанимацию" отходим!» — приказывают гражданским.
ГУ МВД сделало официальное сообщение. Утром в полицию действительно позвонили и рассказали о конфликте со стрельбой на Народной, 27. Пока наряд прибыл на место, злоумышленник скрылся, но его личность установили и поехали на адрес его проживания на Народной, 5.
«Злоумышленник, увидев стражей порядка, произвёл выстрелы в их сторону и забаррикадировался в квартире, — сообщает ГУ МВД. —
В настоящее время полицейскими совместно с Росгвардией принимаются меры по задержанию правонарушителя».
Соседи описывают супружескую пару положительно. Говорят, что они давно вместе и до этого конфликтов и громких скандалов не было, а мужчина всегда здоровался. Там же, впрочем, звучит версия, что сейчас жена фактически в заложниках.
На месте снова слышны выстрелы.
Как стало известно «Фонтанке», конфликт со стрельбой по сотрудникам полиции, развернувшийся 25 марта на Народной улице, имеет предысторию. Стрелок двумя неделями ранее получил замечание из-за курения в общественном месте от продавца местного магазина. Сегодня этот же продавец сообщил о том, что тот же человек стрелял в него из травматического пистолета.
Пострадавшего госпитализировали в НИИ скорой помощи с огнестрельным ранением, ушибленной раной головы, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. По предварительной информации, состояние мужчины удовлетворительное.
Обстановка на месте ЧП:
Полиция всех отогнала подальше.
Видео происходящего прислала одна из соседок стрелка.