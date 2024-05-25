Житель Невского района открыл стрельбу по полицейским

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции, прибывшим на вызов в квартиру на Народной улице в Петербурге днем в субботу, 25 мая.



По предварительным данным, изначально в полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой. Якобы в квартире мужчина выстрелил в своего знакомого, предположительно, из травматического пистолета. На место прибыли сотрудники полиции, но в ответ раздались выстрелы. Полицейские не пострадали. Сейчас правоохранители ожидают СОБР.

По данным «Фонтанки», стрелок — 59-летний уроженец Чечни.