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    Житель Невского района открыл стрельбу по полицейским

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    Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции, прибывшим на вызов в квартиру на Народной улице в Петербурге днем в субботу, 25 мая.

    По предварительным данным, изначально в полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой. Якобы в квартире мужчина выстрелил в своего знакомого, предположительно, из травматического пистолета. На место прибыли сотрудники полиции, но в ответ раздались выстрелы. Полицейские не пострадали. Сейчас правоохранители ожидают СОБР.

    По данным «Фонтанки», стрелок — 59-летний уроженец Чечни.

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