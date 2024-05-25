Стрелок с Народной скончался после штурма. Медики констатировали смерть

Мужчина, стрелявший в продавца магазина, а затем в сотрудников полиции на Народной улице 25 мая, скончался. По данным «Фонтанки», врачи констатировали его смерть.
Спасти жизнь 59-летнего Лечи Алханова пытались врачи. Смертельные ранения мужчина получил в ходе штурма СОБР Росгвардии квартиры, в которой забаррикадировался мужчина.
Во время задержания Алханов оказал вооруженное сопротивление.
Как передает корреспондент «Фонтанки» с места событий, из парадной, в которой расположена квартира, вышла бригада медиков. Правоохранители начали запускать домой жителей, которых эвакуировали после того, как Алханов заперся в квартире и начал стрелять в сторону полиции.