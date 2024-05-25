«Фонтанка» показывает оружие стрелка с Народной

После окончания штурма квартиры на Народной улице и ликвидации стрелка в жилье, где он укрывался, было найдено оружие и патроны.
На кадрах видно, как выглядит балкон со стороны квартиры, а также место, куда, предположительно, пришелся один из выстрелов во время штурма.
На автомобиле Росгвардии, а также на «гражданских» машинах остались следы пуль.
Ранее стало известно, что штурм бойцами СОБР Росгвардии завершился нейтрализацией мужчины-стрелка после того, как он оказал вооруженное сопротивление при задержании. Он получил ранения, но врачам не удалось его спасти.