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    «Фонтанка» показывает оружие стрелка с Народной

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    После окончания штурма квартиры на Народной улице и ликвидации стрелка в жилье, где он укрывался, было найдено оружие и патроны.

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    На кадрах видно, как выглядит балкон со стороны квартиры, а также место, куда, предположительно, пришелся один из выстрелов во время штурма.

    На автомобиле Росгвардии, а также на «гражданских» машинах остались следы пуль.

    Ранее стало известно, что штурм бойцами СОБР Росгвардии завершился нейтрализацией мужчины-стрелка после того, как он оказал вооруженное сопротивление при задержании. Он получил ранения, но врачам не удалось его спасти.

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