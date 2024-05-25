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    Росгвардия показала видео, снятое после штурма квартиры стрелка на Народной улице

    1989
    4 комментария

    Росгвардия показала видеозапись, сделанную после штурма квартиры дома на Народной улице в Санкт-Петербурге, где находился мужчина, открывший огонь по сотрудникам полиции.

    Управление Росгвардии по Северо-Западу

    59-летний уроженец Чечни забаррикадировался внутри, и несколько часов переговоров с ним не дали результата, после чего бойцы спецназа Росгвардии приняли решение брать квартиру штурмом. В ходе задержания подозреваемый оказал вооруженное сопротивление и сотрудники СОБР применили табельное оружие и специальные средства.

    На кадрах можно видеть оружие стрелка: два обреза и два пистолета. Злоумышленник был нейтрализован. Среди правоохранителей пострадавших нет.

    Вскоре после штурма медики констатировали смерть злоумышленника.

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    РосгвардияШтурмСтрелокНародная улица
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