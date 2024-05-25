Стрельба в Невском районе попала на видео. Мужчина ведет огонь по полицейским с балкона

Неизвестный мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, прибывшим на вызов в квартиру на Народной улице в Петербурге днем в субботу, 25 мая. В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео с места происшествия.
читательница «Фонтанки» Елена
На видео можно увидеть, что стрелок ведет огонь по сотрудникам полиции с балкона квартиры, расположенной на 8-м этаже здания. В руках у него длинноствольное оружие.
На фотографиях, сделанных корреспондентом «Фонтанки», можно увидеть, что здание оцеплено сигнальной лентой. На месте дежурят машины скорой медицинской помощи и «ПетербургГаза». Прибывшие пожарные разворачивают шланги.
Сотрудники полиции просят жильцов и прохожих не подходить близко к зданию. Машины во двор не допускают. Правоохранители ожидают СОБР, который, скорее всего, предпримет попытку войти в подъезд и взять квартиру штурмом. По предварительной информации, в квартире может находиться жена стреляющего.
«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию с места событий.