Рецидивист и тяжело больной. Что о петербургском стрелке рассказали депутат Хинштейн и представитель Кадырова

Руководитель представительства главы Чечни в Северо-Западном федеральном округе Алаш Оздамиров прибыл на Народную улицу. Он рассказал подробности из жизни уроженца республики, который открыл стрельбу и был нейтрализован в субботу, 25 мая.

Видеообращение Оздамирова опубликовал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Представитель Рамзана Кадырова заявил, что стрелок страдал от тяжелых хронических заболеваний, а также проходил лечение в психоневрологических учреждениях.



«Эти прогрессирующие заболевания довольно-таки сильно, по отзывам всех тех, кто общался с ним, его мучили. И, видимо, эта прогрессирующая болезнь дала какие-то такие отклонения в его поведении. Убедительная просьба не придумывать и не говорить о том, что здесь какой-то терроризм, экстремизм или еще какие-то явления. Никаких таких подобных явлений здесь нет», — подчеркнул Оздамиров и добавил, что в ситуации разберутся правоохранительные органы.



Депутат Госдумы Александр Хинштейн называет стрелка рецидивистом. По его данным, мужчина был судим по десяти статьям УК РФ и УК РСФСР, включая убийство, и основную часть жизни якобы провел в местах лишения свободы.



59-летний хозяин квартиры на Народной улице открыл стрельбу по сотрудникам полиции, которые приехали на вызов — дело в том, что до этого он выстрелил в другого мужчину, продавца местного рыболовного магазина. За две недели до конфликта продавец сделал стрелку замечание за курение в общественном месте.



Спустя несколько часов переговоров, которые не дали результат, силовики приступили к штурму квартиры, где забаррикадировался стрелок. Он оказал сопротивление, и сотрудникам пришлось применить оружие. Сначала у мужчины сохранялся слабый пульс, однако, несмотря на реанимационные действия, стрелок скончался. В квартире у него нашли оружие и патроны. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

