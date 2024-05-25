Как стало известно «Фонтанке», конфликт со стрельбой по сотрудникам полиции, развернувшийся 25 мая на Народной улице, имеет предысторию. Стрелок двумя неделями ранее получил замечание из-за курения в общественном месте от продавца местного магазина.
Сотрудники полиции прибыли на Народную улицу 25 мая после сообщения от продавца магазина, торгующего инвентарем для рыбалки. Мужчина сообщил, в него из травматического пистолета выстрелил посетитель. Причем стрелок и жертва конфликта виделись ранее — именно этот мужчина получил замечание от пострадавшего из-за курения.
Пострадавшего госпитализировали в НИИ скорой помощи с огнестрельным ранением, ушибленной раной головы, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. По предварительной информации, состояние мужчины удовлетворительное.
Ранее стало известно, что днем мужчина на Народной улице открыл стрельбу по полицейским, которые прибыли на вызов.
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«Фонтанка» узнала, с чего началась стрельба на Народной
Как стало известно «Фонтанке», конфликт со стрельбой по сотрудникам полиции, развернувшийся 25 мая на Народной улице, имеет предысторию. Стрелок двумя неделями ранее получил замечание из-за курения в общественном месте от продавца местного магазина.