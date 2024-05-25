Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле из РСЗО со стороны Украины. Есть погибшие и раненые

ВСУ 25 мая обстреляли из РСЗО посёлок Октябрьский Белгородского района Белгородской области. Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
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В результате обстрела от множественных осколочных ранений погибли два человека: мужчина и женщина. Еще 10 человек, включая 8-летнего мальчика, пострадали: у них также осколочные ранения различных частей тела. Все раненые доставлены в лечебные учреждения города Белгорода, им оказывается необходимая медицинская помощь.
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Из-за прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом; в 21 частном жилом домовладении выбиты окна, посечены кровли, повреждены фасады и поломаны заборы. В одном из многоквартирных домов выбиты окна в нескольких квартирах. Повреждения зафиксированы в нескольких торговых площадях. 23 автомобиля попали под град осколков.
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Ранее сегодня в городе Шебекино Белгородской области в результате взрыва упавшего на автостоянке дрона-камикадзе пострадала женщина.