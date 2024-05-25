В Белгородской области дрон-камикадзе упал на автостоянку. От взрыва пострадала женщина

В городе Шебекино Белгородской области 25 мая в результате взрыва упавшего на автостоянке дрона-камикадзе пострадала женщина. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По информации губернатора, мирная жительница госпитализирована с контузией и осколочными ранениями верхней и нижней правых конечностей. Беспилотник упал рядом с продуктовым магазином и сдетонировал при падении.

Ранее сегодня Шебекино и другой населенный пункт Белгородской области, село Ясные Зори, уже подвергались атаке беспилотниками.