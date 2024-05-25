В Белгородской области дрон-камикадзе упал на автостоянку. От взрыва пострадала женщина

В городе Шебекино Белгородской области 25 мая в результате взрыва упавшего на автостоянке дрона-камикадзе пострадала женщина. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, мирная жительница госпитализирована с контузией и осколочными ранениями верхней и нижней правых конечностей. Беспилотник упал рядом с продуктовым магазином и сдетонировал при падении.
Ранее сегодня Шебекино и другой населенный пункт Белгородской области, село Ясные Зори, уже подвергались атаке беспилотниками.
За последние сутки регион неоднократно попадал под удары со стороны ВСУ, заявляет Гладков и приводит краткую сводку обстрелов и атак за прошедшие 24 часа:
— в Краснояружском районе на окраине села Поповка зафиксировано 12 прилетов;
— в Красногвардейском районе рядом с хутором Кравцов в поле обнаружен и уничтожен на месте саперами Минобороны РФ снаряд противника;
— в Яковлевском городском округе в городе Строитель на территории лесопосадки сдетонировал БПЛА противника;
— в Грайворонском городском округе село Глотово подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе;
— в Белгородском районе в селе Малиновка с FPV-дрона сброшено два взрывных устройства;
— в Борисовском районе в селе Богун-Городок с БПЛА сброшено два взрывных устройства;
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— в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 4 минометных снаряда;
— в Корочанском районе между селом Соколовка и поселком Мичуринский в воздухе сдетонировал боеприпас;
— на окраине поселка Прилесье с БПЛА сброшено три взрывных устройства, на окраине села Вязовое — одно взрывное устройство. На окраине села Репяховка сдетонировали два FPV-дрона. Под обстрел попала окраина поселка Степное — установлено 6 прилетов.