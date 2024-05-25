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    В Белгородской области дрон-камикадзе упал на автостоянку. От взрыва пострадала женщина

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    В городе Шебекино Белгородской области 25 мая в результате взрыва упавшего на автостоянке дрона-камикадзе пострадала женщина. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

    По информации губернатора, мирная жительница госпитализирована с контузией и осколочными ранениями верхней и нижней правых конечностей. Беспилотник упал рядом с продуктовым магазином и сдетонировал при падении.

    Ранее сегодня Шебекино и другой населенный пункт Белгородской области, село Ясные Зори, уже подвергались атаке беспилотниками.

    За последние сутки регион неоднократно попадал под удары со стороны ВСУ, заявляет Гладков и приводит краткую сводку обстрелов и атак за прошедшие 24 часа:

    — в Краснояружском районе на окраине села Поповка зафиксировано 12 прилетов;

    — в Красногвардейском районе рядом с хутором Кравцов в поле обнаружен и уничтожен на месте саперами Минобороны РФ снаряд противника;

    — в Яковлевском городском округе в городе Строитель на территории лесопосадки сдетонировал БПЛА противника;

    — в Грайворонском городском округе село Глотово подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе;

    — в Белгородском районе в селе Малиновка с FPV-дрона сброшено два взрывных устройства;

    — в Борисовском районе в селе Богун-Городок с БПЛА сброшено два взрывных устройства;


    — в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 4 минометных снаряда;

    — в Корочанском районе между селом Соколовка и поселком Мичуринский в воздухе сдетонировал боеприпас;

    — на окраине поселка Прилесье с БПЛА сброшено три взрывных устройства, на окраине села Вязовое — одно взрывное устройство. На окраине села Репяховка сдетонировали два FPV-дрона. Под обстрел попала окраина поселка Степное — установлено 6 прилетов.

    В этих и прочих случаях обошлось без пострадавших.

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    БелгородОбстрелПрилетВячеслав Гладков
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