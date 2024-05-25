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    В Белгородской области два населенных пункта атаковали беспилотники ВСУ — Гладков

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    Два населенных пункта Белгородской области, село Ясные Зори и город Шебекино, были атакованы украинскими беспилотниками. Об этом 25 мая в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших среди мирных жителей нет.

    В Ясных Зорях сброс взрывного устройства повредил кровлю здания сельхозпредприятия. В результате произошел пожар, который был быстро потушен спасателями.

    Шебекино утром было атаковано дважды: детонация первого БПЛА пробила кровлю промышленного предприятия, второго — повредила оборудование.

    Минобороны в своем телеграм-канале сообщило, что около 08:15 мск была пресечена попытка теракта c применением беспилотников самолетного типа со стороны Украины. Над территорией Белгородской области БПЛА был ликвидирован дежурными средствами ПВО.

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