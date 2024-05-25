Участники вечернего заезда «Засвети ЗСД» смогут увидеть закат с самой высокой точки трассы — 53 м над уровнем моря

Участники второго заезда ЗСД Фонтанка Феста — «Засвети ЗСД» — отправились в свое 15-километровое путешествие. Они осветили трассу своими светящимися костюмами и фонариками.
Вечерний заезд изначально пользовался огромной популярностью — все 7,5 тысяч слотов на него закончились еще в середине апреля, за полтора месяца до ЗСД Фонтанка Феста. Здесь участвует и больше всего корпоративных команд — в этом году их всего 23. И мы понимаем, почему: вечером вид, открывающийся с трассы Западного скоростного диаметра, действительно потрясающий. Высшая точка велопарада — 53 метра над Морским каналом.
«Это уникальное событие, у нас очередной рекорд — 15 тысяч участников выходит на Западный скоростной диаметр», — сказал главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков, открывая заезд.
Перед началом второго заезда участники, которые пришли на ЗСД Фонтанка Фест в оригинальных костюмах, также получили призы и подарки от партнеров мероприятия.
Первое место за лучший костюм заняла Анастасия Ермолаева, представшая в образе девушки из средневековья. Она получила главный приз — велосипед. Второе место жюри присудило Павлу Бадалову в костюме человека-паука. А третье заняла романтическая пара — Джокер (Игорь Гоов) и Харли Квинн (Светлана Рыжкова).
Каждый участник ЗСД Фонтанка Фест своей энергией внесет вклад в развитие инклюзивного спорта. Сеть АЗС «Газпромнефть» пересчитает количество километров, которое преодолеют все велосипедисты, в литры топлива G-Drive: по итогам фестиваля их получат спорстмены Специальной Олимпиады России (атлеты с ментальными особенностями) для бесплатных поездок на тренировки и соревнования по всей стране.
Финишеров вечернего заезда ЗСД Фонтанка Фест встречает группа веломаршалов — волонтеров, которые помогут участникам безопасно доехать до дома. Опытные велосипедисты помогут найти маршрут в разные районы города, в том числе обратно в стартовый городок.