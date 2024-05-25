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    ЗСДфест

    Участники вечернего заезда «Засвети ЗСД» смогут увидеть закат с самой высокой точки трассы — 53 м над уровнем моря

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    Фото: Валентин Егоршин/ «Фонтанка.ру»
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    Участники второго заезда ЗСД Фонтанка Феста — «Засвети ЗСД» — отправились в свое 15-километровое путешествие. Они осветили трассу своими светящимися костюмами и фонариками.

    Вечерний заезд изначально пользовался огромной популярностью — все 7,5 тысяч слотов на него закончились еще в середине апреля, за полтора месяца до ЗСД Фонтанка Феста. Здесь участвует и больше всего корпоративных команд — в этом году их всего 23. И мы понимаем, почему: вечером вид, открывающийся с трассы Западного скоростного диаметра, действительно потрясающий. Высшая точка велопарада — 53 метра над Морским каналом.

    «Это уникальное событие, у нас очередной рекорд — 15 тысяч участников выходит на Западный скоростной диаметр», — сказал главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков, открывая заезд.

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    Перед началом второго заезда участники, которые пришли на ЗСД Фонтанка Фест в оригинальных костюмах, также получили призы и подарки от партнеров мероприятия.

    Первое место за лучший костюм заняла Анастасия Ермолаева, представшая в образе девушки из средневековья. Она получила главный приз — велосипед. Второе место жюри присудило Павлу Бадалову в костюме человека-паука. А третье заняла романтическая пара — Джокер (Игорь Гоов) и Харли Квинн (Светлана Рыжкова).

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    Каждый участник ЗСД Фонтанка Фест своей энергией внесет вклад в развитие инклюзивного спорта. Сеть АЗС «Газпромнефть» пересчитает количество километров, которое преодолеют все велосипедисты, в литры топлива G-Drive: по итогам фестиваля их получат спорстмены Специальной Олимпиады России (атлеты с ментальными особенностями) для бесплатных поездок на тренировки и соревнования по всей стране.

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    Финишеров вечернего заезда ЗСД Фонтанка Фест встречает группа веломаршалов — волонтеров, которые помогут участникам безопасно доехать до дома. Опытные велосипедисты помогут найти маршрут в разные районы города, в том числе обратно в стартовый городок.

    Фото: Валентин Егоршин/ «Фонтанка.ру»

    Организаторы праздника: городской портал «Фонтанка.ру», компания «Магистраль Северной столицы» и АО «Западный скоростной диаметр». Маршрут у заездов один: от стартового городка до съезда с ЗСД на набережную реки Екатерингофки. Фестиваль ЗСД Фонтанка Фест впервые был организован в 2018 году. Маршрут проходит по одной из самых красивых трасс города. Высшая точка велопарада — 53 метра над Морским каналом.

    Фестиваль пройдет при поддержке партнеров: титульного партнера — бренда моторных масел G-Energy, официального командного партнера —холдинга Setl Group, командного партнера — принтерии «Ямайка», генерального радиопартнера — «Европа плюс», официального телепартнера — телеканала ТНТ, официального партнера — сети гипермаркетов «О’КЕЙ». Партнеры фестиваля: ГК «А101», бренд «ЮМАТЕКС Термо» и Группа компаний «Полис».

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