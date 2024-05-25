На горе в Иркутской области появилась огромная надпись «Сталин»

В Иркутской области на склоне горы Киткай рядом с селом Новая Уда установили огромную надпись «Сталин». Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал депутат регионального Заксобрания от КПРФ Анатолий Обухов.
«Сталин в Новой Уде — новая достопримечательность. Уважаемые патриоты нашей страны и, в том числе, нашей малой родины — Иркутской области, докладываем: у нас получилось!!! На горе Киткай, возле п. Новая Уда в Усть-Удинском районе появилась ещё одна туристическая достопримечательность — большая надпись «СТАЛИН» в честь первой ссылки молодого Джугашвили в Сибирь», — написал депутат.
Обухов пояснил, что буквы разместили немного ниже беседки, которую также установили в честь государственного деятеля.
По словам депутата, материалы для надписи обошлись в 258 тысяч рублей. Они изготовлены из листов железа и дерева и удерживаются крепежами.
В установке букв участвовали пять местных жителей.