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    На горе в Иркутской области появилась огромная надпись «Сталин»

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    В Иркутской области на склоне горы Киткай рядом с селом Новая Уда установили огромную надпись «Сталин». Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал депутат регионального Заксобрания от КПРФ Анатолий Обухов.

    «Сталин в Новой Уде — новая достопримечательность. Уважаемые патриоты нашей страны и, в том числе, нашей малой родины — Иркутской области, докладываем: у нас получилось!!! На горе Киткай, возле п. Новая Уда в Усть-Удинском районе появилась ещё одна туристическая достопримечательность — большая надпись «СТАЛИН» в честь первой ссылки молодого Джугашвили в Сибирь», — написал депутат.

    Фото: предоставлено Анатолием Обуховым
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    Обухов пояснил, что буквы разместили немного ниже беседки, которую также установили в честь государственного деятеля.

    По словам депутата, материалы для надписи обошлись в 258 тысяч рублей. Они изготовлены из листов железа и дерева и удерживаются крепежами.

    В установке букв участвовали пять местных жителей.

    Фото: предоставлено Анатолием Обуховым

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