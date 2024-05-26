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    В Петербурге продолжаются поджоги покрышек у дверей недругов блогера Шария

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    Дверь квартиры родителей криптоблогера Петра Лунева пытались поджечь в ночь на 26 мая. Камера видеонаблюдения в парадной зафиксировала, как двое кладут автомобильную покрышку под дверь и обливают ее какой-то жидкостью.

    «Фонтанка.ру»

    «Приходили два раза. В итоге не получилось. Был не бензин, а что-то другое. Не загорелось, — рассказал Лунев-старший «Фонтанке». — Зашли второй раз. Налили жидкость. Лица не скрывают даже».

    География «покрышечных поджогов» жилья людей, у которых конфликт с украинским блогером Анатолием Шарием, а также жилья их родственников и знакомых, охватывает не только Петербург, но и еще пять регионов России. В Ставрополе покрышки полыхали 7 мая у дверей квартиры родителей журналистки и блогера Полины Реутовой. По словам Реутовой, это была уже пятая попытка поджога с декабря 2023 года. «Двумя днями ранее злоумышленники перепутали дом и подожгли людей по соседнему адресу с таким же номером квартиры, что и у нас», — сообщила журналистка в своем телеграм-канале.

    В истории с горящими покрышками в Петербурге есть двое погибших. И, если в случае 77-летнего мужчины, которого скорая увезла 4 февраля из квартиры дома № 5 по улице Будапештской, прямой связи смерти с пожаром не было установлено, то 11 февраля в доме 237 по Лиговскому проспекту был обнаружен обгоревший труп. Ранее в одном из аналогичных пожаров в Москве погибла пожилая женщина. В январе 2024 года все дела по «покрышечным поджогам» были объединены и переданы в Следственный комитет.

    «Эпидемия горящих покрышек» распространилась в шести российских регионах. В Петербурге и Ленобласти горит имущество семьи и друзей криптоблогера Петра Лунева, в Ставрополе — родительская квартира журналистки Полины Реутовой, а в Москве, Подмосковье и Челябинске жженый запах ощущают модераторы telegram-канала «Труха Барселона».

    Все потерпевшие так или иначе связаны с украинским блогером Анатолием Шарием, аудитория которого превышает миллион пользователей. Подробнее об этом читайте в большом материале «Фонтанки»: «Покрышки с запахом Шария уезжают к Бастрыкину. Недругов топового блогера жгут от Петербурга до Урала».

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