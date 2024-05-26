В Петербурге продолжаются поджоги покрышек у дверей недругов блогера Шария

Дверь квартиры родителей криптоблогера Петра Лунева пытались поджечь в ночь на 26 мая. Камера видеонаблюдения в парадной зафиксировала, как двое кладут автомобильную покрышку под дверь и обливают ее какой-то жидкостью.

«Фонтанка.ру»

«Приходили два раза. В итоге не получилось. Был не бензин, а что-то другое. Не загорелось, — рассказал Лунев-старший «Фонтанке». — Зашли второй раз. Налили жидкость. Лица не скрывают даже».

География «покрышечных поджогов» жилья людей, у которых конфликт с украинским блогером Анатолием Шарием, а также жилья их родственников и знакомых, охватывает не только Петербург, но и еще пять регионов России. В Ставрополе покрышки полыхали 7 мая у дверей квартиры родителей журналистки и блогера Полины Реутовой. По словам Реутовой, это была уже пятая попытка поджога с декабря 2023 года. «Двумя днями ранее злоумышленники перепутали дом и подожгли людей по соседнему адресу с таким же номером квартиры, что и у нас», — сообщила журналистка в своем телеграм-канале.