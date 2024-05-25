Прячем огород: как сделать красивые грядки и вписать их в ландшафтный дизайн дачи — рабочие схемы

Огород может быть не только функциональным, но и приятным глазу Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU Поделиться Поделиться





Горожане всё чаще покупают дачи и хотят на них побольше отдыхать и поменьше работать. Но свежая зелень и овощи всё равно манят, а красотой жертвовать ради обычных грядок готов не каждый. Разбираемся с экспертами, как усидеть на этих двух стульях, от каких овощей придется всё-таки отказаться и как огород может стать полноценной частью дизайна дачи.

Как сделать красивый огород Сначала нужно определиться, чего именно вам хочется: полностью убрать привычные земляные грядки или просто спрятать эту часть с глаз долой. Есть еще вариант сделать огород центральной частью дизайна. После того, как определились, можно приступать к посадкам.

— Основной плюс включения огорода в ландшафтный дизайн — практичность. Выращивание продуктов питания может обеспечить семью свежими блюдами с минимальными затратами не только летом, но и круглый год. Кроме того, как и любой другой вид ландшафтного дизайна, сад или огород могут значительно повысить стоимость дома, если вы решите его продать, — отметила Татьяна Чернова, практикующий ландшафтный дизайнер.

Вариант организации огорода с помощью огороженных грядок. Дача была сделана в районе ГЭС Фото: предоставлено Татьяной Черновой Поделиться Поделиться





Она добавила, что на огороде обычно много ярких красок в сезон цветения, что создает привлекательный контраст с другими элементами, такими как трава или клумбы на участке. При планировании нужно четко знать, сколько у вас есть места под грядки.



— Если на заднем дворе места много, можно создать дорожки через ряды овощей, чтобы ими было легче управлять и ухаживать за ними, — объяснила эксперт. — Если пространство ограничено, то лучше выбрать более компактный дизайн, используя приподнятые грядки или высаживая овощи в контейнеры. Важно также отметить, что традиционные ряды требуют большего ухода, чем приподнятые грядки или контейнерное садоводство, так как между ними будут расти сорняки и потребуется периодическая прополка и уход.

Те, кто не хочет колотить грядки, может выложить дорожки плиткой или камнями, придав им интересную форму Фото: предоставлено Татьяной Черновой Поделиться Поделиться





Прячем огород — небольшие хитрости Скрыть огород от посторонних глаз можно с помощью цветов. Например, высадить розы, гортензии, флоксы. Декоративные кустарники также помогут облагородить территорию. — Грядки должны быть шириной до метра, чтобы можно было их обслуживать без дополнительных усилий. Дорожки тоже делайте широкие, чтобы можно было спокойно проехать с тачкой, поставить ведро или табуретку, — объяснила Евгения Петрова, ландшафтный дизайнер. Узкие грядки легче прятать, но нужно понимать, что не все культуры потерпят тень от высоких кустов.

Кусты роз расположены перед грядкой с земляникой. При проходе к дому видно именно цветы Фото: предоставлено Татьяной Черновой Поделиться Поделиться





Вписать грядки в дизайн можно с помощью горок с полезной зеленью. Так на возвышении среди камней можно посеять зеленый салат или петрушку, кориандр. А внизу — разместить раскидистые кусты с кабачками.

Огурцы — это тоже благодатная культура для включения ее в дизайн, так как можно установить красивую шпалеру и пустить растение по ней.

Горку быстро захватит зелень, и получится яркий холм с камнями Фото: предоставлено Татьяной Черновой Поделиться Поделиться





Пряные травы могут легко заменить даже самый яркий и эффектный цветник. Тимьян даст нежные розовые цветы, душица — более крупные. Шнитт-лук благодаря своим ярким фиолетовым шарам давно используется в ландшафтном дизайне. При этом базилик можно выбрать тоже фиолетового цвета или, наоборот, сорт насыщенного зеленого цвета.

Такой «цветник» принесет и пользу — травы можно подстригать и использовать при приготовлении блюд. Добавьте пару камней и садовых фигур, и оторваться от такой красоты будет трудно.

Яркие краски и польза Юрий Орлов / NGS.RU Поделиться Поделиться





Высокие грядки — аккуратно и красиво Если делать огород одной из центральных частей ландшафтного дизайна и не прятать его, то специалисты советуют сколотить высокие грядки. Они выглядят очень презентабельно, современно и аккуратно. Есть два самых распространенных метода их создания. Первый разработан Николаем Ивановичем Курдюмовым — ученым-агрономом, агроэкологом. Такие грядки устроены по принципу слоеного пирога. Их не нужно перекапывать и удобрять на протяжении 4–5 лет.

Важно соблюдать расположение слоев Виталий Калистратов / NGS.RU Поделиться Поделиться





Второй вариант — применить технологию, которая разработана американским овощеводом Джекобом Миттлайдером. Он предлагает создавать узкие грядки и располагать их с юга на север, чтобы на растения попадало максимальное количество света в течение дня. Форма — прямоугольные грядки шириной 60–90 сантиметров с любой удобной длиной. Высота грядок — около 40–50 сантиметров.

Располагать грядку нужно с юга на север Виталий Калистратов / NGS.RU Поделиться Поделиться





Что делать, если совсем нет места Если в распоряжении всего одна сотка земли, а остальное занято под постройки, зоны отдыха, барбекю, то придется проявить смекалку. Татьяна Чернова предлагает организовать огородик на террасах. В качестве основания можно взять глубокие садовые ящики и расположить их вертикально.

При этом с такого огородика можно собирать острый перец, листья свеклы, салат, фасоль. Также можно в ящики посадить землянику, зеленый салат, различные пряные травы.

Если места нет, то огород можно организовывать вертикально Юрий Орлов / NGS.RU Поделиться Поделиться





Многие культуры можно комбинировать и выращивать на одной грядке. Если вам нужно всего пару кочанов капусты, 5–6 кустов земляники и немного моркови, то можно всё разместить в одном месте. Но нужно помнить, что очень не любят соседствовать: огурцы и картофель, капуста и томаты, тыквы и томаты.

Все эти культуры любят солнечные участки. Если их скомбинировать, то и выглядеть будет такой островок очень симпатично Юрий Орлов / NGS.RU Поделиться Поделиться





От каких овощей придется отказаться, чтобы сделать огород невидимым Часть культур красиво вписать получится только при огромном количестве усилий или с помощью дополнительных декоративных элементов. Очень раскидистые с богатой листвой арбузы и дыни можно пустить наверх по шпалере. Но потом придется придумывать сеточки-подвязки для плодов. Сложно будет что-то решить с тыквами, кабачками — этим культурам требуется много места. От выращивания капусты на квашение тоже скорее всего придется отказаться. Кочанам нужно много солнца и очень много воды. Посадку картофеля тоже можно будет вычеркнуть из списка дел, если огород нужно полностью спрятать. — В огороде важна его функциональность, а не красота, — убеждена Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — В погоне за красотой дачники заливают всё гербицидами и пестицидами, а потом у них ничего не растет! Или рассада после обработок становится изогнутой, страшной. Многие садят в тени то, что не растет без солнца. Под огород всегда нужно отдавать самое солнечное, плодородное место на даче.

Агроном предупреждает, что придется потратить достаточно усилий для того, чтобы ухаживать за высокими грядками. В них быстрее выдувается влага, нужно следить, чтобы растениям хватало питательных веществ. В обычных земляных грядкам растения защищены от перегрева.

— Если донимают сорняки на тропинках, то можно их тяпкой убирать или положить черную пленку. Так сорняков будет значительно меньше. Гербициды применяют при обработке газона, но скошенную траву потом нельзя будет отправлять в компост, — подчеркнула специалист.