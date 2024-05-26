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    «На петербургских львиных зубах». Алексей Миллер эмоционально высказался о чемпионстве «Зенита»

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    Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о своих эмоциях, которые он испытал после победы «Зенита» в чемпионате России сезона 2023/24. По его словам, это было «незабываемо, круто и очень трогательно».

    «На петербургских львиных зубах "Зенит" принес десяткам миллионов своих болельщиков очередное чемпионство! Самое страстное, драматичное и эмоциональное. Скупые мужские слезы и первые крупные капли грозы радости с петербургского любимого неба с началом церемонии награждения слились вместе. Бог был с нами», — цитирует Миллера пресс-служба «Зенита».

    Он также добавил, что Петербург — столица российского футбола.

    «Зенит» перед последним туром занимал второе место, на два очка отставая от московского «Динамо». Для успеха петербургский клуб должен был побеждать на своем поле и надеяться, что «Динамо» проиграет «Краснодару» в параллельном матче.

    В итоге всё сложилось очень драматично, но удачно для сине-бело-голубых. «Зенит» сначала пропустил, но потом сумел сравнять и забить победный гол. А «Краснодар» обыграл «Динамо». Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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