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    Секреты Дома Евангелия. «Фонтанка» заглянула в церковь баптистов, которая 30 лет простояла заброшенной

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    8 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    История противостояния Дома Евангелия и завода «Электроаппарат» завершилась. 16 мая Объединение церквей евангельских христиан-баптистов, в ведении которого находится церковь, получило возможность беспрепятственно пользоваться зданием. «Фонтанка» заглянула в капсулу времени, в которую за десятилетия беспризорности превратился Дом Евангелия.

    Фридрих, ты просчитался


    Зайти в Дом Евангелия на 24-й линии В. О. пока невозможно без провожатого: ворота на территорию завода «Электроаппарат» запирают на ключ, который хранится только у управляющего делами Объединения церквей евангельских христиан-баптистов Дмитрия Коларькова. В ближайшей перспективе сложится узкий круг лиц из числа сотрудников объединения, которые (так решил суд) будут сопровождать посетителей по территории завода от ворот и до порога.

    — Пока я боюсь сюда людей звать: соберется тысяч пять-семь желающих войти, и это только из Петербурга. А так уже люди со всей страны хотят сюда приехать, — рассказывает Дмитрий.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Он отпирает забор, и нашему взору предстает причина его опасений. Узкий дворик церкви, заросший кустарником, завален обломками арматуры, сломанными неподъемными трансформаторами, газовыми (пустыми ли?) баллонами и прочим разным мусором, который копился на территории завода не один год. Под хламом задыхается щербатое крыльцо, пустые глазницы окон обрамлены мхом и осколками разбитых стекол. Входной двери нет. Крыши местами тоже — на ее месте выросли деревья.

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    Внутри церковь выглядит еще страшнее. Мрамор лестничных пролетов сколот. Там, где на стенах когда-то была краска, как язва зияет кирпичная кладка. Не выдержал гравитации и обрушился кафель, над головой ощетинились остатки подвесного потолка. В одной комнате царит хаос из раскуроченных диванов и поросших черной плесенью матрасов. В другой под слоем пыли прямо на полу отошли в мир иной электрочайник, тостер и то, что когда-то было компьютером. В центральном зале, где раньше проходили службы, а в годы СССР устроили кинозал, свалены в кучу старые узкие флаги и чертежи на немецком, к ним жмется позабытый стоптанный ботинок.

    — Тут, видимо, кто-то в стрельбе упражнялся, — отмечает Дмитрий и демонстрирует в спинках деревянных кресел несколько отверстий с рваными в щепу краями. В дырку свободно проходит палец.

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    Через стенку от зала когда-то была светская библиотека. Сейчас прямо на полках, на почерневших от сырости книгах вольготно раскинулись папоротник и грибы. Из-под толстого слоя известки «Кондуит и Швамбрания» шепчет: это запредельный мир, капсула времени. Владимир Ильич с барельефа на стене, замуровавшей церковный витраж, брезгливо отворачивается. Похоже, понял, что в своей теории Энгельс просчитался.

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    На десятилетия отрезанный от мира


    История баптистской церкви подробно задокументирована. Она началась в 1910 году, когда община приобрела участок площадью в 717 квадратных саженей (примерно 3,3 тысячи квадратных метров) за крупную по тем временам сумму — 42 тысячи рублей. Из-за законодательных ограничений сделка требовала высокого уровня согласования — разрешительные документы подписал Николай II. Вскоре после этого на деньги верующих был построен молитвенный дом площадью около 3 тысяч квадратных метров. К ансамблю добавили небольшую территорию, выходившую на 24-ю линию, и вход с забором и воротами. В период советской власти молитвенный дом закрыли и передали соседнему «Электроаппарату». Предприятие там разместило заводской Дом культуры.

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    В 1993 году КУГИ Петербурга передал здание городу, и почти сразу — в бессрочное и безвозмездное пользование протестантам. Тогда же подняли вопрос об организации свободного доступа в церковь. Постановление комитета не коснулось земли под зданием, и Дом Евангелия оказался отрезанным от мира. Участок передали баптистам лишь в 2016 году, урезав его вдвое, а доступ к 24-й линии остался у завода.

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    Иск об установлении сервитута на участке на 24-й линии В. О. «Объединение церквей евангельских христиан-баптистов по СПб и Ленобласти» подало в петербургский арбитраж в июле 2021 года. В мае прошлого года суд его удовлетворил, в декабре того же года был выдан исполнительный лист, который предписывал исполнить решение суда и установить за баптистской церковью право ограниченного доступа к зданию. Но вместо точки в деле вышла запятая: решение арбитража ответчик попытался оспорить сначала в 13-м Арбитражном апелляционном суде, затем в арбитраже Северо-Западного округа. Верховный суд, который состоялся в апреле 2024-го, в рассмотрении кассационной жалобы ответчику отказал.

    Право баптистской церкви беспрепятственно принимать прихожан актом о совершении исполнительных действий засвидетельствовал пристав Василеостровского района. «Решение суда должником исполнено», — написал он в документе от 16 мая 2024 года. Акт имеется в распоряжении редакции.

    Масштабная реновация


    Несмотря на разруху, в минувшую субботу в Доме Евангелия провели импровизированное первое служение с причастием. В узком кругу. О торжественном открытии церкви для всех желающих пока даже не думали — привести сюда людей означает подвергнуть их жизни риску.

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    — Первым делом мы должны провести экспертизу и контраварийные работы: починить кровлю, окна, весь вот этот кирпич, который выпадает, вывезти весь этот хлам, который к нам не имеет никакого отношения. От внутренней отделки, может быть, даже и от внешней, пока воздержимся: во время строительства метро треснул купол, поскольку нам не дали укрепить фундамент, но трещина не критична. Будем искать архивные данные по витражу, который был на месте Ильича, — есть идея воссоздать его в первоначальном виде. Но найдем ли мы чертежи… На витраже была композиция — текст из писания, но сохранившиеся фотографии нечеткие, — объясняет Дмитрий.

    Сколько времени потребуется на преображение Дома Евангелия сказать сейчас невозможно. И дело не только в объеме предстоящих работ. В 2020 году затраты на восстановление оценивались в 200 миллионов рублей, однако за четыре года она явно возросла.

    — Я убежден, что сколько потребуется, столько мы и соберем. Единоверцы со всего мира, с кем мы общаемся, тоже в этом убеждены. Охранных статусов у здания нет, но для нас оно важно с исторической точки зрения, в плане памяти о наших отцах, дедах, — отмечает Дмитрий.

    Территория вокруг Дома Евангелия тоже преобразится. Еще в 2018 году завод «Электроаппарат» заявил, что намерен перенести производство в особую экономическую зону «Санкт-Петербург», а на его месте, согласно Генплану, появятся многоэтажные здания и подземный паркинг.

    Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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