Секреты Дома Евангелия. «Фонтанка» заглянула в церковь баптистов, которая 30 лет простояла заброшенной

История противостояния Дома Евангелия и завода «Электроаппарат» завершилась. 16 мая Объединение церквей евангельских христиан-баптистов, в ведении которого находится церковь, получило возможность беспрепятственно пользоваться зданием. «Фонтанка» заглянула в капсулу времени, в которую за десятилетия беспризорности превратился Дом Евангелия.
Фридрих, ты просчитался
Зайти в Дом Евангелия на
— Пока я боюсь сюда людей звать: соберется тысяч пять-семь желающих войти, и это только из Петербурга. А так уже люди со всей страны хотят сюда приехать, — рассказывает Дмитрий.
Он отпирает забор, и нашему взору предстает причина его опасений. Узкий дворик церкви, заросший кустарником, завален обломками арматуры, сломанными неподъемными трансформаторами, газовыми (пустыми ли?) баллонами и прочим разным мусором, который копился на территории завода не один год. Под хламом задыхается щербатое крыльцо, пустые глазницы окон обрамлены мхом и осколками разбитых стекол. Входной двери нет. Крыши местами тоже — на ее месте выросли деревья.
Внутри церковь выглядит еще страшнее. Мрамор лестничных пролетов сколот. Там, где на стенах когда-то была краска, как язва зияет кирпичная кладка. Не выдержал гравитации и обрушился кафель, над головой ощетинились остатки подвесного потолка. В одной комнате царит хаос из раскуроченных диванов и поросших черной плесенью матрасов. В другой под слоем пыли прямо на полу отошли в мир иной электрочайник, тостер и то, что когда-то было компьютером. В центральном зале, где раньше проходили службы, а в годы СССР устроили кинозал, свалены в кучу старые узкие флаги и чертежи на немецком, к ним жмется позабытый стоптанный ботинок.
— Тут, видимо, кто-то в стрельбе упражнялся, — отмечает Дмитрий и демонстрирует в спинках деревянных кресел несколько отверстий с рваными в щепу краями. В дырку свободно проходит палец.
Через стенку от зала когда-то была светская библиотека. Сейчас прямо на полках, на почерневших от сырости книгах вольготно раскинулись папоротник и грибы. Из-под толстого слоя известки «Кондуит и Швамбрания» шепчет: это запредельный мир, капсула времени. Владимир Ильич с барельефа на стене, замуровавшей церковный витраж, брезгливо отворачивается. Похоже, понял, что в своей теории Энгельс просчитался.
На десятилетия отрезанный от мира
История баптистской церкви подробно задокументирована. Она началась в 1910 году, когда община приобрела участок площадью в 717 квадратных саженей (примерно 3,3 тысячи квадратных метров) за крупную по тем временам сумму — 42 тысячи рублей. Из-за законодательных ограничений сделка требовала высокого уровня согласования — разрешительные документы подписал
В 1993 году КУГИ Петербурга передал здание городу, и почти сразу — в бессрочное и безвозмездное пользование протестантам. Тогда же подняли вопрос об организации свободного доступа в церковь. Постановление комитета не коснулось земли под зданием, и Дом Евангелия оказался отрезанным от мира. Участок передали баптистам лишь в 2016 году, урезав его вдвое, а доступ к
Иск об установлении сервитута на участке на
Право баптистской церкви беспрепятственно принимать прихожан актом о совершении исполнительных действий засвидетельствовал пристав Василеостровского района. «Решение суда должником исполнено», — написал он в документе от 16 мая 2024 года. Акт имеется в распоряжении редакции.
Масштабная реновация
Несмотря на разруху, в минувшую субботу в Доме Евангелия провели импровизированное первое служение с причастием. В узком кругу. О торжественном открытии церкви для всех желающих пока даже не думали — привести сюда людей означает подвергнуть их жизни риску.
— Первым делом мы должны провести экспертизу и контраварийные работы: починить кровлю, окна, весь вот этот кирпич, который выпадает, вывезти весь этот хлам, который к нам не имеет никакого отношения. От внутренней отделки, может быть, даже и от внешней, пока воздержимся: во время строительства метро треснул купол, поскольку нам не дали укрепить фундамент, но трещина не критична. Будем искать архивные данные по витражу, который был на месте Ильича, — есть идея воссоздать его в первоначальном виде. Но найдем ли мы чертежи… На витраже была композиция — текст из писания, но сохранившиеся фотографии нечеткие, — объясняет Дмитрий.
Сколько времени потребуется на преображение Дома Евангелия сказать сейчас невозможно. И дело не только в объеме предстоящих работ. В 2020 году затраты на восстановление оценивались в 200 миллионов рублей, однако за четыре года она явно возросла.
— Я убежден, что сколько потребуется, столько мы и соберем. Единоверцы со всего мира, с кем мы общаемся, тоже в этом убеждены. Охранных статусов у здания нет, но для нас оно важно с исторической точки зрения, в плане памяти о наших отцах, дедах, — отмечает Дмитрий.
Территория вокруг Дома Евангелия тоже преобразится. Еще в 2018 году завод «Электроаппарат» заявил, что намерен перенести производство в особую экономическую зону «Санкт-Петербург», а на его месте, согласно Генплану, появятся многоэтажные здания и подземный паркинг.
Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»