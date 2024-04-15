«Красный треугольник» снова в тупике. Почему исторические корпуса так и не начали ремонтировать

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / апрель 2024 г. Поделиться Поделиться





Суд отказал КГИОП, который добивался от собственников «Красного треугольника» консервации и реставрации исторических корпусов. Спустя год после признания комплекса региональным памятником, работы по его восстановлению так и не начались.



Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) не смог через суд заставить собственников «Красного треугольника» провести противоаварийные и ремонтные работы. Как следует из картотеки дел, такое решение арбитраж вынес 3 апреля.



Комитет обратился в суд еще в 2021 году. В ходе проверки сотрудники ведомства выяснили, что состояние «Комплекса товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник»», тогда имевшего статус выявленного объекта культурного наследия, оставляет желать лучшего: у многих зданий рушились фасады, кровли, коммуникации и оконные и дверные заполнения.



Фото 1: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / январь 2021 г. Фото 2: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / апрель 2024 г. Поделиться Поделиться





КГИОП попытался обязать собственников — ООО «КатросМаркет», АО «Телси», ООО «Агентство Территориального развития «Треугольник» и администрацию Адмиралтейского района — в течение шести месяцев выполнить работы по консервации, в том числе первоочередные противоаварийные работы, а в течение 24 месяцев провести ремонтные работы. В случае, если они не уложатся в срок, КИГОП потребовал установить штрафные санкции.



Но собственники возразили, что проводить ремонт до того, как будет определен предмет охраны, нельзя, иначе могут быть утрачены либо повреждены элементы, которые потом признают историческими. Таким образом, требование комитета без указания перечня конкретных работ является неисполнимым.



Фото 1: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / январь 2021 г. Фото 2: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / апрель 2024 г. Поделиться Поделиться





В 2022 году суд встал на сторону собственников. Но апелляционная инстанция согласилась с доводами КГИОП о том, что отсутствие решения о включении объекта в реестр региональных либо федеральных памятников не исключает его ценность, а также обязанность собственников поддерживать здания в надлежащем состоянии. Тем более что состояние исторических корпусов отнюдь не улучшилось — происходили постоянные обрушения, в ходе одного из них пострадала женщина. В итоге суд обязал собственников провести работы по консервации.



Но весной 2023 году уже кассационная инстанция рассудила, что суд не разобрался, имеется ли угроза разрушения всех корпусов, входящих в состав объекта недвижимости, и соответственно, есть ли необходимость консервации всех или только отдельных зданий. Оба предыдущих решения отменили, а дело отправили на новое рассмотрение.



Фото 1: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / январь 2021 г. Фото 2: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / апрель 2024 г. Поделиться Поделиться





Суд первой инстанции при повторном рассмотрении в иске КГИОП снова отказал. Полный текст решения пока не опубликован.

В Смольном полагают, что точку в деле «Красного треугольника» ставить рано. «При всём уважении к судебной власти, КГИОП категорически не согласен с данным решением и, после получения мотивировочной части решения в полном объёме, намерен обжаловать его в установленном законом порядке. КГИОП полагает, что оснований для отказа в удовлетворении исковых требований не было», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.



Взгляд с другой стороны треугольника Параллельно с судебными тяжбами Смольный искал «Красному треугольнику» инвестора. На ПМЭФ-2021 город заключил инвестсоглашение о реконструкции «Красного треугольника» с УК «БИО», арендовавшей несколько корпусов бывшего завода у ООО «Агентство Территориального развития «Треугольник». Инвестиции оценивались в 60 миллиардов рублей.



Фото 1: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / январь 2021 г. Фото 2: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / апрель 2024 г. Поделиться Поделиться





Фото 1: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / январь 2021 г. Фото 2: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / апрель 2024 г. Поделиться Поделиться





Однако с тех пор проект не продвинулся. По словам предпринимателей, реконструкцию тормозило в том числе отсутствие утвержденных предметов охраны. Но в феврале 2023 года «Красный треугольник» все-таки был включен в реестр объектов культурного наследия, хотя и не целиком: не вошли 12 заводских корпусов и 7 переходов.



Директор УК «БИО» Иван Колесников считает решение суда обоснованным. «Иск был беспочвенный, потому что [на тот момент] не были определены предметы охраны. На сегодняшний день [по «Красному треугольнику»] сделали экспертизу и внесли в реестр [объектов культурного наследия регионального значения]», — отметил он.



Фото 1: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / январь 2021 г. Фото 2: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / апрель 2024 г. Поделиться Поделиться





Фото 1: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / январь 2021 г. Фото 2: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / апрель 2024 г. Поделиться Поделиться





КГИОП уже выдал части собственников охранные обязательства, в соответствии с которыми в течение 60 месяцев они должны отремонтировать и отреставрировать исторические здания, рассказал Иван Колесников. Однако, по его словам, получили их только коммерческие собственники. «Там, где собственником является город и оно все разрушенное и руинированное, нет ни одного охранного обязательства», — заявил он.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / апрель 2024 г. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / апрель 2024 г. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / апрель 2024 г. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / апрель 2024 г. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / апрель 2024 г. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / апрель 2024 г. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / апрель 2024 г. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / апрель 2024 г. Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / апрель 2024 г. Поделиться Поделиться





В соответствии с документом, фасады должны быть приведены к тому виду и состоянию, который они имели в начале 20 века. «Затраты на реставрацию мифические — 40 тысяч [рублей] за [квадратный] метр», — говорит Иван Колесников. Но к работам предприниматели все равно приступить не могут, поскольку КГИОП до сих пор не выдал им ни одного паспорта объекта культурного наследия.



В КГИОП «Фонтанке» сообщили, что такой паспорт может быть выдан собственнику только после присвоения ему Министерством культуры Российской Федерации регистрационного номера в автоматизированной информационной системе единого государственного реестра объектов культурного наследия (АИС ЕГРОКН). «В настоящее время ансамбль и его элементы находятся на регистрации в указанной системе», — отметили в ведомстве.



Фото 1: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / январь 2021 г. Фото 2: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / апрель 2024 г. Поделиться Поделиться





Ранее другой собственник «Катрос-Маркет», который выступил заказчиком экспертизы «Красного треугольника», заявлял, что планирует приспособить памятник под гостиницы, но также обустроить общественно-деловое пространство. Тогда же говорилось о разработке некой единой концепции, согласованной с городом и всеми собственниками. Директор компании Дмитрий Трашков отказался обсуждать с корреспондентом «Фонтанки» будущее «Красного треугольника», сославшись на большое количество работы. УК «БИО» в разработке единой концепции преображения «Красного Треугольника» не участвует, отметил Иван Колесников. По его мнению, признание региональным памятником и утверждение объекта охраны по сути ничего не изменило.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

