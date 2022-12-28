«Красный треугольник» станет региональным памятником. Его приспособят под гостиницы и офисы

Промышленный комплекс «Красный треугольник» на набережной Обводного канала в Петербурге нужно включить в реестр объектов культурного наследия. К такому выводу пришли члены рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия при правительстве города.
Как сообщает пресс-служба городского комитета по охране памятников (КГИОП) 28 декабря, рабочая группа рассмотрела историко-культурную экспертизу, подготовленную специалистом по промышленной архитектуре Маргаритой Штиглиц, и согласилась с необходимостью включения комплекса в реестр объектов культурного наследия с предложенным экспертом планом границ и предметом охраны.
Как уже писала «Фонтанка», комплекс товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник», состоящий из 80 производственных корпусов, соединенных переходами, до сих пор пребывает в статусе выявленного памятника. Это, условно говоря, «переходный» статус. Он наделяет объект теми же правами на защиту, что и у «обычных» памятников, и подразумевает, что комплекс в итоге должны либо признать памятником и включить в соответствующий реестр, либо исключить из него.
Включение памятника в реестр объектов культурного наследия ускорит его вовлечение в хозяйственный оборот. Инвестор сможет отреставрировать здания и приспособить их к современному использованию.
Заказчиком экспертизы выступила компания «Катрос-Маркет». Ее представитель Елена Державицкая сообщила, что инвестор планирует в основном приспособить памятник под гостиницы, но также обустроить общественно-деловое пространство. «В частности, на первых этажах корпусов будут размещены коворкинги и другие различные общественные зоны», — цитирует ее пресс-служба КГИОП.
Архитектурная концепция преобразования «Красного треугольника» сейчас разрабатывается.
Подробнее о бенефициарах реконструкции одной из самых известных исторических промзон города читайте в материале «Фонтанки».