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    «Красный треугольник» признали региональным памятником

    1935
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    Промышленный комплекс «Красный треугольник» на набережной Обводного канала в Петербурге включен в реестр объектов культурного наследия. Соответствующее распоряжение 31 января выпустил городской Комитет по охране памятников (КГИОП). 3 февраля документ опубликован на сайте Смольного.

    КГИОП утвердил границы территории памятника, режим использования его территории и предмет охраны. В состав объекта культурного наследия не вошли 19 заводских корпусов. Не включать их в историко-культурной экспертизе рекомендовала специалист по промышленной архитектуре Маргарита Штиглиц. «Фонтанка» подробно писала почему.

    Штиглиц провела экспертизу по заказу компании «Катрос-Маркет», одного из собственников корпусов, входящих в состав объекта. Специалист рекомендовала включить «Красный треугольник» в реестр региональных памятников. Члены рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия при правительстве города поддержали этот вывод.

    Комплекс долгое время пребывал в списке выявленных памятников. Теперь его оттуда исключили и внесли в региональный реестр объектов культурного наследия. Это позволяет ускорить его вовлечение в хозяйственный оборот. Как говорила представитель «Катрос-Маркета» Елена Державицкая, инвестор планирует приспособить «Красный треугольник» под гостиницы и общественно-деловое пространство.

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