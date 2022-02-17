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Из-под завалов на Обводном канале достали заведующую отделением поликлиники

Под завалами у «Красного треугольника» на Обводном канале в Петербурге 17 февраля оказалась врач с 30-летним опытом. Она работает в поликлинике неподалеку.

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53-летней женщиной, получившей перелом и сотрясение, оказалась заведующая взрослым отделением в одной из городских поликлиник. Вероятно, врач-терапевт после работы направлялась в сторону метро. Напомним, в больнице на Костюшко врачи диагностировали у пациентки перелом плеча, травму груди и сотрясение.

Сигнал о происшествии поступил экстренным службам в семь вечера. У дома № 136 обрушилась стена верхнего этажа. Обломки разлетелись по площади 150 квадратных метров. Движение по набережной Обводного канала было временно блокировано в районе обрушения, автобусы пустили в обход.

«Фонтанка» узнала возможную причину обрушения.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

261844081
А когда-то столько заводов там было
А сейчас разруха
С колен встали да? Или наоборот?
nuga
Беглов там не ходит.Под занавес травм от неубранного снега,шоковая новость-травмы врача от упавшего здания,которое в ведомстве КГИОП,т е Смольного. Предьявлять иск нужно к Смольному и с хорошим возмещением ущерба для здоровья.К кому то завтра эта врач была нужна,номерки распределены,пациенты перед запертым кабинетом.
274271616
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как толь.ко я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
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