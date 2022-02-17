Из-под завалов на Обводном канале достали заведующую отделением поликлиники

53-летней женщиной, получившей перелом и сотрясение, оказалась заведующая взрослым отделением в одной из городских поликлиник. Вероятно, врач-терапевт после работы направлялась в сторону метро. Напомним, в больнице на Костюшко врачи диагностировали у пациентки перелом плеча, травму груди и сотрясение.



Сигнал о происшествии поступил экстренным службам в семь вечера. У дома № 136 обрушилась стена верхнего этажа. Обломки разлетелись по площади 150 квадратных метров. Движение по набережной Обводного канала было временно блокировано в районе обрушения, автобусы пустили в обход.