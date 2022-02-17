«Вытащили без обуви и положили в скорую». Петербурженку переломало под завалами на Обводном канале

«При мне вытащили человека без обуви и положили в скорую, завернув полиэтиленом», — написал свидетель случившегося Владимир. Мужчина по ошибке принял темную куртку женщины за черный пластиковый мешок.

В результате, по данным нашего издания, жительница Петербурга получила перелом плеча, сотрясение и повреждение грудной клетки. Пострадавшая была госпитализирована в горбольницу на Костюшко. Когда ее помещали в машину скорой помощи, женщина была в сознании. Однако очевидцы были так шокированы произошедшим, что приняли ее за жертву трагедии.

На первом видео, снятом после обрушения, видно, что люди не решаются подойти к тому месту, где лежала пострадавшая. На кадры попали огромные куски каменной кладки, которые запросто могли убить человека. Существует угроза дальнейшего обрушения.

Сигнал о происшествии поступил экстренным службам в семь вечера. Под завалами оказались 53-летняя петербурженка и два автомобиля. Движение по набережной Обводного канала было временно блокировано в районе обрушения, автобусы пустили в обход.

«В настоящее время службами МЧС проведено обследование проезжей части, иных пострадавших не обнаружено. Осуществляется ликвидация последствий обрушения», — прокомментировали в администрации Адмиралтейского района.

Ситуация находится на контроле чиновников, районная прокуратура уже начала проверку.