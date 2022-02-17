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«Вытащили без обуви и положили в скорую». Петербурженку переломало под завалами на Обводном канале

«Фонтанке» стали известны подробности о состоянии женщины, пострадавшей при обрушении здания «Красного треугольника». 53-летняя петербурженка, вероятно, шла с работы, когда на нее начала падать стена. Не исключено, что женщину спасло дерево, которое смягчило удар кирпичной кладки.

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автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
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В результате, по данным нашего издания, жительница Петербурга получила перелом плеча, сотрясение и повреждение грудной клетки. Пострадавшая была госпитализирована в горбольницу на Костюшко. Когда ее помещали в машину скорой помощи, женщина была в сознании. Однако очевидцы были так шокированы произошедшим, что приняли ее за жертву трагедии.

«При мне вытащили человека без обуви и положили в скорую, завернув полиэтиленом», — написал свидетель случившегося Владимир. Мужчина по ошибке принял темную куртку женщины за черный пластиковый мешок.

автор видео читательница «Фонтанки»

На первом видео, снятом после обрушения, видно, что люди не решаются подойти к тому месту, где лежала пострадавшая. На кадры попали огромные куски каменной кладки, которые запросто могли убить человека. Существует угроза дальнейшего обрушения.

Сигнал о происшествии поступил экстренным службам в семь вечера. Под завалами оказались 53-летняя петербурженка и два автомобиля. Движение по набережной Обводного канала было временно блокировано в районе обрушения, автобусы пустили в обход.

«В настоящее время службами МЧС проведено обследование проезжей части, иных пострадавших не обнаружено. Осуществляется ликвидация последствий обрушения», — прокомментировали в администрации Адмиралтейского района.

Ситуация находится на контроле чиновников, районная прокуратура уже начала проверку.

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

ЛенаЛеан
так город и развалится по кусочкам
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