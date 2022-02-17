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Спасатели оттесняют всех от разваливающегося здания «Красного треугольника», существует угроза дальнейшего обрушения

Здание «Красного треугольника», у которого обвалился верхний этаж вечером 17 февраля, продолжает нести угрозу дальнейшего обрушения. Как сообщает корреспондент «Фонтанки» с места происшествия, спасатели оттесняют журналистов и зевак от стены.

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автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
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С выдвижной лестницы сотрудники петербургского управления МЧС пытаются рассмотреть трещины. Параллельно кран поднимает большие куски кирпичной кладки, внимательно их осматривая. На асфальт в результате обрушения упал третий этаж, самый верхний. С территории бывшего завода машины выпускают, въезд же запрещен.

https://www.fontanka.ru/2022/02/17/70452191/?isPreview=1
https://www.fontanka.ru/2022/02/17/70452191/?isPreview=1
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Движение на Обводном канале в результате обрушения частично перекрыто. В районе территории завода уже выросла внушительная пробка, автобусные маршруты пустили в обход.

прокуратура Петербурга

Прокуратура Адмиралтейского района проверит соблюдение законодательства в сфере использования государственного имущества и охраны объектов культурного наследия.

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
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В результате происшествия под обломками оказалась женщина и два автомобиля.

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
https://www.fontanka.ru/2022/02/17/70452191/?isPreview=1
https://www.fontanka.ru/2022/02/17/70452191/?isPreview=1
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (5)

VF812
По мне так ни мануфактура, ни трегольник никому не сдались, но Беглов очередной раз показал себя как пустое место
ДуремарСПб.
Когда город и страна без избранного управленца так и происходит всегда.Этим господам наш город побокуб
266410437
С таким губернатором все культурное наследие под чутким руководством. И сгоревшая фабрика на Неве и разваливающийся Треугольник.
Кому то не нравяться здания из красного кирпича похоже лично.
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