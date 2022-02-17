Спасатели оттесняют всех от разваливающегося здания «Красного треугольника», существует угроза дальнейшего обрушения

С выдвижной лестницы сотрудники петербургского управления МЧС пытаются рассмотреть трещины. Параллельно кран поднимает большие куски кирпичной кладки, внимательно их осматривая. На асфальт в результате обрушения упал третий этаж, самый верхний. С территории бывшего завода машины выпускают, въезд же запрещен.
Движение на Обводном канале в результате обрушения частично перекрыто. В районе территории завода уже выросла внушительная пробка, автобусные маршруты пустили в обход.
прокуратура Петербурга
Прокуратура Адмиралтейского района проверит соблюдение законодательства в сфере использования государственного имущества и охраны объектов культурного наследия.
В результате происшествия под обломками оказалась женщина и два автомобиля.