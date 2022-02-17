«Целью было создание опасной аварийности». Названа возможная причина обрушения стены «Красного треугольника»

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







По словам Ивана Колесникова, гендиректора УК «БИО», которая владеет частью зданий «Красного треугольника», рухнувшее строение было не в частной, а в городской собственности. «Мы давно предупреждали КГИОП, администрацию, что там воровали, фермы и балки спиливали. Наверное, [возникла] снеговая нагрузка большая», — сказал он. Местный житель Андрей Исаков рассказал, что здание по сути было заброшкой, куда мог проникнуть любой желающий — дверей у него не было. Сам он побывал внутри в мае прошлого года и сфотографировал поврежденные металлические конструкции. «Почти у всех металлических ферм отсутствует нижний пояс (затяжка). Он необходим для восприятия горизонтального усилия (распора), который возникает от давления железобетонного свода на стены — свод давит на стены вниз и наружу. Без этой металлической затяжки стены неспособны воспринять горизонтальное давление свода, что и привело к разрушению», — отметил Андрей Исаков.

автор фото читатель «Фонтанки» Андрей автор фото читатель «Фонтанки» Андрей Фото: скриншот Google.Maps Фото: «Красный Треугольник» |18+| / vk.com Поделиться Поделиться







О возможном обрушении предупреждали и городские активисты. Летом 2021 года в сообществе «Красный треугольник» «ВКонтакте» был опубликован пост, в котором сообщалось, что, судя по характеру повреждений, целью вандалов была не добыча металла (он срезан не полностью), а создание опасной аварийности. «Судя по всему, таким образом выполняется заказ на умышленное уничтожение памятника с целью освободить землю. На этих фото видно, что там, где порезаны конструкции, крыша просела», — говорилось в сообщении.

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Таким образом в прошлом году рухнула крыша другого корпуса. «Но в данном случае пострадает не только здание-памятник. Крен фасада идёт в сторону набережной, где всегда много людей. Могут быть человеческие жертвы!» — говорилось в посте. Активисты призывали обратить внимание на ситуацию полицию, собственника здания, администрацию района и комитет по охране памятников.

автор видео Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

Территория, которую принято называть именем основанного в 1860 году завода «Красный треугольник», ограничена набережной Обводного канала, Старо-Петергофским проспектом, улицами Ивана Черных и Розенштейна. Значительная часть зданий там признана объектом культурного наследия «Комплекс товарищества российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник», который объединяет 80 исторических производственных корпусов.

Разговоры о редевелопменте «Красного треугольника» ведутся давно, однако централизованный процесс запустить так и не удалось. Основная проблема в том, что территория принадлежит огромному количеству собственников. Интересы крупнейших частных собственников комплекса представляет УК «Бюро инвестиционных операций». Она реконструировала часть корпусов бывшего завода и приспособила их под деловой центр. Редевелопмент остальных площадей, которые находятся в частной собственности, осложняется тем, что они пересекаются с городом. Вплоть до того, что одно помещение может принадлежать в разных долях одновременно частным компаниям и Смольному. Именно город является крупнейшим владельцем имущественного комплекса. Ему принадлежит 9,9 из 34 га земли, а также 205 из 545 тыс. кв. м площадей. Более четырех лет назад Фонд имущества Петербурга планировал создать концепцию развития территории. Архитектурный проект был подготовлен, но так и не был реализован. На ПМЭФ-2021 Смольный подписал соглашение с УК «БИО» о создании на территории «Красного треугольника» общественного пространства, сохранении и развитии объекта культурного значения. Примерная оценка инвестиций — 10 млрд рублей, но конкретики по-прежнему мало.

автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Статус выявленного памятника старинным производственным зданиям помогает плохо. Пока их крупнейшие собственники решают, с какой стороны подступиться к объекту, он становится приютом для маргиналов, горит и разрушается, потому что мародеры лишают здания опор металлоконструкций. Более года назад следствием этого стало обрушение крыши у одного из корпусов, тогда чудом никто не пострадал.

17 февраля обрушилась часть корпуса, выходящего фасадом на набережную Обводного канала. Под обломками оказались 53-летняя прохожая и два автомобиля. Женщину госпитализировали с переломом плеча, сотрясением и повреждением грудной клетки. Не исключено, что удар мог бы быть сильнее, если бы между пострадавшей и кирпичами не оказалось дерево. Спасатели предупредили об угрозе дальнейшего обрушения. Движение по набережной Обводного канала частично перекрыто. В районе территории завода собралась внушительная пробка, автобусные маршруты пустили в обход.

автор видео Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

Частично обрушившийся корпус находится недалеко от проходной и корпуса 10. Судя по карте, к нему примыкает еще одно здание с полностью поврежденной крышей.