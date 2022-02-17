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«Целью было создание опасной аварийности». Названа возможная причина обрушения стены «Красного треугольника»

Причиной обрушения здания «Красного треугольника» могло стать повреждение металлических конструкций, которые поддерживали свод. Об этом «Фонтанке» рассказали местные жители и собственники соседних помещений.

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автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
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По словам Ивана Колесникова, гендиректора УК «БИО», которая владеет частью зданий «Красного треугольника», рухнувшее строение было не в частной, а в городской собственности. «Мы давно предупреждали КГИОП, администрацию, что там воровали, фермы и балки спиливали. Наверное, [возникла] снеговая нагрузка большая», — сказал он.

Местный житель Андрей Исаков рассказал, что здание по сути было заброшкой, куда мог проникнуть любой желающий — дверей у него не было. Сам он побывал внутри в мае прошлого года и сфотографировал поврежденные металлические конструкции. «Почти у всех металлических ферм отсутствует нижний пояс (затяжка). Он необходим для восприятия горизонтального усилия (распора), который возникает от давления железобетонного свода на стены — свод давит на стены вниз и наружу. Без этой металлической затяжки стены неспособны воспринять горизонтальное давление свода, что и привело к разрушению», — отметил Андрей Исаков.

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О возможном обрушении предупреждали и городские активисты. Летом 2021 года в сообществе «Красный треугольник» «ВКонтакте» был опубликован пост, в котором сообщалось, что, судя по характеру повреждений, целью вандалов была не добыча металла (он срезан не полностью), а создание опасной аварийности. «Судя по всему, таким образом выполняется заказ на умышленное уничтожение памятника с целью освободить землю. На этих фото видно, что там, где порезаны конструкции, крыша просела», — говорилось в сообщении.

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Таким образом в прошлом году рухнула крыша другого корпуса. «Но в данном случае пострадает не только здание-памятник. Крен фасада идёт в сторону набережной, где всегда много людей. Могут быть человеческие жертвы!» — говорилось в посте. Активисты призывали обратить внимание на ситуацию полицию, собственника здания, администрацию района и комитет по охране памятников.

автор видео Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

Территория, которую принято называть именем основанного в 1860 году завода «Красный треугольник», ограничена набережной Обводного канала, Старо-Петергофским проспектом, улицами Ивана Черных и Розенштейна. Значительная часть зданий там признана объектом культурного наследия «Комплекс товарищества российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник», который объединяет 80 исторических производственных корпусов.

Разговоры о редевелопменте «Красного треугольника» ведутся давно, однако централизованный процесс запустить так и не удалось. Основная проблема в том, что территория принадлежит огромному количеству собственников.

Интересы крупнейших частных собственников комплекса представляет УК «Бюро инвестиционных операций». Она реконструировала часть корпусов бывшего завода и приспособила их под деловой центр. Редевелопмент остальных площадей, которые находятся в частной собственности, осложняется тем, что они пересекаются с городом. Вплоть до того, что одно помещение может принадлежать в разных долях одновременно частным компаниям и Смольному.

Именно город является крупнейшим владельцем имущественного комплекса. Ему принадлежит 9,9 из 34 га земли, а также 205 из 545 тыс. кв. м площадей. Более четырех лет назад Фонд имущества Петербурга планировал создать концепцию развития территории. Архитектурный проект был подготовлен, но так и не был реализован. На ПМЭФ-2021 Смольный подписал соглашение с УК «БИО» о создании на территории «Красного треугольника» общественного пространства, сохранении и развитии объекта культурного значения. Примерная оценка инвестиций — 10 млрд рублей, но конкретики по-прежнему мало.

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Статус выявленного памятника старинным производственным зданиям помогает плохо. Пока их крупнейшие собственники решают, с какой стороны подступиться к объекту, он становится приютом для маргиналов, горит и разрушается, потому что мародеры лишают здания опор металлоконструкций. Более года назад следствием этого стало обрушение крыши у одного из корпусов, тогда чудом никто не пострадал.

17 февраля обрушилась часть корпуса, выходящего фасадом на набережную Обводного канала. Под обломками оказались 53-летняя прохожая и два автомобиля. Женщину госпитализировали с переломом плеча, сотрясением и повреждением грудной клетки. Не исключено, что удар мог бы быть сильнее, если бы между пострадавшей и кирпичами не оказалось дерево.

Спасатели предупредили об угрозе дальнейшего обрушения. Движение по набережной Обводного канала частично перекрыто. В районе территории завода собралась внушительная пробка, автобусные маршруты пустили в обход.

автор видео Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

Частично обрушившийся корпус находится недалеко от проходной и корпуса 10. Судя по карте, к нему примыкает еще одно здание с полностью поврежденной крышей.

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (31)

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Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
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Задолбала эта юродивость Беглова. Все сводится на происки невидимых врагов, которые постоянно мешают г-ну из Баку управлять городом.Вся его политика построения новой реальности сводится к одной фразе- Вай! Пасматри,какой красавец-город будет! Ты толко денги давай! Мамой клянусь!- однако мы видим за те деньги, которые мы платим в виде налогов совершено другую реальность- неубранные дворы,помойки с крысами, сосульки,нависающие над головами, запрет на плановую медпомощь,постоянное принуждение к вакцинации до конца непроверенными препаратами и постоянно растущие цены на ЖКХ, коммунальные услуги, проезд
alexpv
Да все понятно давно, не держите народ за идиотов. Власти глубоко насрать на сохранение культурного наследия, строители хапуги давно уже занесли кому надо бабла , чтобы построить там свои гетто-муравейники, оставалось только слегка подтолкнуть старые конструкции при удобном случае.
Просрали город, что тут уже говорить...
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