Слаженная работа: посмотрите, как петербургские компании принимали участие в ЗСД Фонтанка Фесте целыми командами

Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Совместная велопрогулка — отличный способ для тимбилдинга. Именно так решили в компаниях, которые приняли участие в ЗСД Фонтанка Фест. В этом году 23 корпоративные команды объединили более 1800 человек, среди них были как новички, так и старожилы, которые катаются с нами ЗСД с самого первого фестиваля в 2018 году.

Самой многочисленной на велопараде стала команда «Газпром нефти» — в ее составе более 500 человек: студенты, участники программы лояльности сети АЗС «Газпромнефть» и, конечно, сотрудники компании. На фестивале учащиеся петербургских колледжей и вузов, помимо заезда, получили возможность в неформальной обстановке пообщаться с учеными и инженерами «Газпром нефти», узнать о работе в компании и договориться о практике или стажировке — для этого даже создали специальный Telegram-бот «В команде Газпром нефти».



Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Еще один постоянный участник, а заодно и официальный командный партнер фестиваля — команда холдинга Setl Group. Компания поддерживает наш фестиваль ежегодно — и это уже шестой заезд команды, которая в этом году состоит из 250 человек. Чтобы по-настоящему сплотить участников команды, велосипедисты в красных футболках с фирменными логотипами решили держаться вместе все 15 км — и у них это получилось!

Фото: Анжела Мнацаканян/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Спортивный тимбилдинг — тема популярная и заразительная, поэтому на ЗСД Фонтанка Фесте постоянно появляются новые участники. Так, в этом году команду собрал телеканал ТНТ, ставший официальным телепартнером фестиваля в 2024 году. В команду вошли настоящие спортсмены — участники экстремального реалити-шоу «Титаны». Перед заездом они поделились своими ожиданиями

«Люблю скорость и в целом считаю, что велосипедный вид спорта очень классный. Несмотря на кардионагрузку и нагрузку на ноги, из бонусов ты получаешь возможность кайфовать от езды и наблюдать за красотами, а Санкт-Петербурге их бесчисленное множество», — говорит Кристина Юдичева — актриса театра и кино. «Катаюсь на велосипеде стабильно, несколько раз в неделю, плюс занимаюсь на велотренажерах в зале. Для меня езда на велосипеде такое же любимое занятие, наряду с ходьбой и бегом, — рассказывает Тимофей Пролубников, кроссфитер. Анна Иванова занимается гонками с препятствиями, активно принимала участие в мотозаездах, а вот на велозаезде — в первый раз. «Главная цель сегодняшнего заезда — приобщить и привлечь людей к спорту. Думаю, у нас это получится!», — уверена она.

Фото: пресс-служба ТНТ Фото: Виталий Коликов/ «Фонтанка.ру» Фото: Виталий Коликов/ «Фонтанка.ру» Фото: Виталий Коликов/ «Фонтанка.ру» Фото: Виталий Коликов/ «Фонтанка.ру» Фото: пресс-служба ТНТ Фото: пресс-служба ТНТ Поделиться Поделиться





Среди постоянных участников — команда сети гипермаркетов «О'КЕЙ». Фестиваль ЗСД Фонтанка Фест ежегодно проходит на их гостеприимной площадке. А «Европа Плюс» — генеральный радиопартнер — не только обеспечила гостей хорошей музыкой, но и выставила команду из 80 человек, к сотрудникам компании присоединились слушатели радиостанции, которым посчастливилось

выиграть свои слоты в конкурсе. Постоянным участником является и команда компании «Силовые машины» — в этом году на старт вышли 50 человек — очевидно, самых энергичных сотрудников компании.

Фото: Анжела Мнацаканян/ «Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян/ «Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян/ «Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян/ «Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян/ «Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян/ «Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян/ «Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян/ «Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян/ «Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян/ «Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян/ «Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян/ «Фонтанка.ру» Фото: Анжела Мнацаканян/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Не первый год с нами команды партнера фестиваля — группы компаний «А101», бренда «ЮМАТЕКС Термо», Ассоциации «Объединение строителей Санкт-Петербурга», Холдинга «РСТИ», сети АЗС «Татнефть», и Группы «Самолет», Группы компаний «КВС», Инвестиционно-строительной группы «МАВИС», сети велоцентров «ВелоДрайв», Группы компаний «Полис», принтерии Ямайка.

Немало в этом году и новичков — это команды ИТхолдинга Fplus, компании «Метрострой Северной столицы», Группы компаний «Алгоритм», сети клиник «Скандинавия» и «Скандинавия АВА-ПЕТЕР».

И, конечно, на старт вышли команды организаторов фестиваля — городского портала «Фонтанка.ру» и компаний «Магистраль Северной столицы» и АО «Западный скоростной диаметр».