ЗСД Фонтанка Фест стартовал! Участники заезда «Наш оранжевый» покоряют скоростную трассу

Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Шестой международный велофестиваль ЗСД Фонтанка Фест официально стартовал! В первый заезд отправились велосипедисты заезда «Наш оранжевый» — с ярким настроением и яркими костюмами, соответствующими названию заезда.



Вместе с главным редактором «Фонтанки» Александром Горшковым заезд 25 мая открыл вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Для участия в фестивале зарегистрировались около 15 тысяч человек — это рекорд ЗСД Фонтанка Феста! Уникальная возможность проехать по ЗСД не на автомобиле, а на велосипеде предоставляется всего один раз в году, и с каждым годом желающих разделить с нами праздник спорта и велодвижения становится все больше. Сегодня к нам приехали велосипедисты со всех уголков России: от Владивостока до Калининграда и от Архангельска до Астрахани, а также из разных стран: Австралии, Беларуси, Германии и Эстонии и других. Многие участники были в костюмах: ради участия в ЗСД Фонтанка Фесте на велосипеды сели мушкетеры, скелеты, Джокер и Харли Квинн, Баба Яга и Дед Мороз и другие герои фильмов и сказок.



В первом заезде на трассу выехали 7,5 тысяч любителей велопрогулок. Многие из них поддержали цветом своих костюмов тематику велозаезда. Среди них и команда одного из организаторов фестиваля — городского портала «Фонтанка.ру», ведь фирменный цвет нашего издания — именно оранжевый.



Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В этом году именно «Наш оранжевый» заезд стал семейным — среди участников родители с детьми 14–18 лет.



Фото: Валентин Егоршин/ «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Задолго до начала заездов в фестивальном городке уже было весело: на парковке гостеприимного гипермаркета О’КЕЙ звучала музыка от «Европы плюс», работали развлекательные зоны от организаторов и партнеров фестиваля. А за полчаса до начала первого заезда были вручены первые призы за лучшие костюмы.



В номинации «Лучший костюм» первое место занял велосипед-единорог «Конь-огонь» и его хозяйка в образе лесной феи, Виктория Егорова. Виктория — постоянный участник событий «Фонтанки», например, фестиваля «Фонтанка-SUP». Второе место — «Стюардесса» Юлия Серебренникова. А третье место жюри присудило костюму «Тыква» в исполнении Марии Колмогорцевой. Все победители получили призы — велосипеды от компании «Вело-драйв».



Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Каждый участник ЗСД Фонтанка Феста своей энергией внесет вклад в развитие инклюзивного спорта. Сеть АЗС «Газпромнефть» пересчитает количество километров, которое преодолеют все велосипедисты, в литры топлива G-Drive: по итогам фестиваля их получат спортсмены Специальной Олимпиады России (атлеты с ментальными особенностями) для бесплатных поездок на тренировки и соревнования по всей стране.

