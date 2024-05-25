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    ЗСДфест

    ЗСД Фонтанка Фест стартовал! Участники заезда «Наш оранжевый» покоряют скоростную трассу

    1981
    1 комментарий
    Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру»
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    Шестой международный велофестиваль ЗСД Фонтанка Фест официально стартовал! В первый заезд отправились велосипедисты заезда «Наш оранжевый» — с ярким настроением и яркими костюмами, соответствующими названию заезда.

    Вместе с главным редактором «Фонтанки» Александром Горшковым заезд 25 мая открыл вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

    Для участия в фестивале зарегистрировались около 15 тысяч человек — это рекорд ЗСД Фонтанка Феста! Уникальная возможность проехать по ЗСД не на автомобиле, а на велосипеде предоставляется всего один раз в году, и с каждым годом желающих разделить с нами праздник спорта и велодвижения становится все больше. Сегодня к нам приехали велосипедисты со всех уголков России: от Владивостока до Калининграда и от Архангельска до Астрахани, а также из разных стран: Австралии, Беларуси, Германии и Эстонии и других. Многие участники были в костюмах: ради участия в ЗСД Фонтанка Фесте на велосипеды сели мушкетеры, скелеты, Джокер и Харли Квинн, Баба Яга и Дед Мороз и другие герои фильмов и сказок.

    В первом заезде на трассу выехали 7,5 тысяч любителей велопрогулок. Многие из них поддержали цветом своих костюмов тематику велозаезда. Среди них и команда одного из организаторов фестиваля — городского портала «Фонтанка.ру», ведь фирменный цвет нашего издания — именно оранжевый.

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    В этом году именно «Наш оранжевый» заезд стал семейным — среди участников родители с детьми 14–18 лет.

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    Задолго до начала заездов в фестивальном городке уже было весело: на парковке гостеприимного гипермаркета О’КЕЙ звучала музыка от «Европы плюс», работали развлекательные зоны от организаторов и партнеров фестиваля. А за полчаса до начала первого заезда были вручены первые призы за лучшие костюмы.

    В номинации «Лучший костюм» первое место занял велосипед-единорог «Конь-огонь» и его хозяйка в образе лесной феи, Виктория Егорова. Виктория — постоянный участник событий «Фонтанки», например, фестиваля «Фонтанка-SUP». Второе место — «Стюардесса» Юлия Серебренникова. А третье место жюри присудило костюму «Тыква» в исполнении Марии Колмогорцевой. Все победители получили призы — велосипеды от компании «Вело-драйв».

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    Каждый участник ЗСД Фонтанка Феста своей энергией внесет вклад в развитие инклюзивного спорта. Сеть АЗС «Газпромнефть» пересчитает количество километров, которое преодолеют все велосипедисты, в литры топлива G-Drive: по итогам фестиваля их получат спортсмены Специальной Олимпиады России (атлеты с ментальными особенностями) для бесплатных поездок на тренировки и соревнования по всей стране.

    Фото: Сергей Коньков/ «Фонтанка.ру»

    Организаторы праздника: городской портал «Фонтанка.ру», компания «Магистраль Северной столицы» и АО «Западный скоростной диаметр». Маршрут у заездов один: от стартового городка до съезда с ЗСД на набережную реки Екатерингофки. Фестиваль ЗСД Фонтанка Фест впервые был организован в 2018 году. Маршрут проходит по одной из самых красивых трасс города. Высшая точка велопарада — 53 метра над Морским каналом.

    Фестиваль пройдет при поддержке партнеров: титульного партнера — бренда моторных масел G-Energy, официального командного партнера —холдинга Setl Group, командного партнера — принтерии «Ямайка», генерального радиопартнера — «Европа плюс», официального телепартнера — телеканала ТНТ, официального партнера — сети гипермаркетов «О’КЕЙ». Партнеры фестиваля: ГК «А101», бренд «ЮМАТЕКС Термо» и Группа компаний «Полис».

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