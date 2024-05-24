В программе «Звезды белых ночей» — новая премьера главы Управления президента по общественным проектам

Главный фестиваль Мариинского театра — летние «Звезды белых ночей» — открывается в день города. Точнее, с концерта-подарка накануне: им станет выступление пианиста Дениса Мацуева со Вторым концертом Прокофьева в Концертном зале театре 26 мая в 18:00 (
Что касается основного состава, его ключевыми событиями заявлены премьера оперы «Ариадна на Наксосе» (
Еще один новый спектакль в афише Мариинки — петербургская премьера балета на музыку Стравинского «Концертные танцы» (
Наконец третьей вехой фестиваля обещают стать гастроли Большого театра России: московская труппа исполнит балет Прокофьева «Иван Грозный» (
Из других заметных событий фестиваля — «Пахита» 30 мая с Ренатой Шакировой и Кимином Кимом на исторической сцене (
Полное расписание и изменения в программе смотрите на сайте.