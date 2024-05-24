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    В программе «Звезды белых ночей» — новая премьера главы Управления президента по общественным проектам

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    Главный фестиваль Мариинского театра — летние «Звезды белых ночей» — открывается в день города. Точнее, с концерта-подарка накануне: им станет выступление пианиста Дениса Мацуева со Вторым концертом Прокофьева в Концертном зале театре 26 мая в 18:00 (6+).

    «Иван Грозный»
    «Иван Грозный»Фото: mariinsky.ru
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    Что касается основного состава, его ключевыми событиями заявлены премьера оперы «Ариадна на Наксосе» (12+) Рихарда Штрауса в постановке Сергея Новикова — начальника Управления президента по общественным проектам, уже ставившего в Мариинке «Лакме», а в Михайловском — «Опричиника». Спектакли запланированы на 27–29 июня на Новой сцене.

    Еще один новый спектакль в афише Мариинки — петербургская премьера балета на музыку Стравинского «Концертные танцы» (6+) в хореографии Александра Сергеева. Спектакли пройдут 15–17 июня на Новой сцене в один вечер с редко идущим балетом «Поцелуй феи» Стравинского в хореографии Максима Петрова. А на исторической сцене его же можно будет посмотреть 28 июня с балетом «Жар-птица».

    «Жар-птица»
    «Жар-птица»Фото: mariinsky.ru
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    Наконец третьей вехой фестиваля обещают стать гастроли Большого театра России: московская труппа исполнит балет Прокофьева «Иван Грозный» (16+) в хореографии Юрия Григоровича 11–13 июня на Новой сцене театра.

    «Пахита»
    «Пахита»Фото: mariinsky.ru
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    Из других заметных событий фестиваля — «Пахита» 30 мая с Ренатой Шакировой и Кимином Кимом на исторической сцене (6+), вечер «Оперные редкости» 31 мая в Концертном зале театра (арии из сочинений Глюка, Керубини, Мейербера, Верди, 6+), выступление лауреатов Международного конкурса им. П. И. Чайковского 4 июня в Концертном зале театра (6+), вечер памяти Ильи Мусина 7 июня (там же, 6+), концертные исполнения оперы Мусоргского «Сорочинская ярмарка» в Концертном зале 8 июня (6+), оперы Стравинского «Царь Эдип» 17 июня (6+), комической оперы Гаэтано Доницетти «Дочь полка» 26 июня (6+), а также балет и опера Белы Бартока «Чудесный мандарин» и «Замок герцога Синяя Борода» 20 июня на исторической сцене (16+).

    Полное расписание и изменения в программе смотрите на сайте.

    «Иван Грозный»
    «Иван Грозный»Фото: mariinsky.ru
    «Жар-птица»
    «Жар-птица»Фото: mariinsky.ru
    «Пахита»
    «Пахита»Фото: mariinsky.ru

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