«Я уже не первый год во время своего отпуска занимаюсь творческой деятельностью, в этот раз проект довольно давно обсуждался, но в связи с пандемией был отложен. Сейчас появилась возможность эту идею реализовать», — 6 апреля рассказал «Фонтанке» Новиков. Он отметил, что репетиции «Опричника» ещё не начались, процесс стартует, как только он получит отпуск и приедет в Петербург: «смешивать» оперу с основной работой чиновник пока не готов.

На сайте Михайловского театра информация о премьере дана скупо: нет ни описания, ни фотографий. С афиши на потенциальных зрителей взирает сам художественный руководитель площадки Владимир Кехман. Среди постановщиков его имя не упоминается.



На вопрос о том, значит ли появление на афише Кехмана то, что художественный руководитель Михайловского театра лично выйдет на сцену, Новиков предложил «оставить интригу для зрителей».

«Понимаете, это в драме возможно такое (участие Кехмана, — прим.ред.), а в опере, я думаю, малореально, чтобы он что-то исполнял, непосредственно пел», — при этом добавил он.

Сам Владимир Кехман на вопрос о своём участии ответил немногословно: «Это секрет. Приходите на спектакль, увидите», — предложил он.

По словам художественного руководителя Михайловского театра, идею поместить его портрет на афишу «Опричника» принадлежит отделу маркетинга, и с таким предложением «Новиков, кстати, не очень был согласен».

«Он работает как профессионал, как настоящий режиссёр. Для меня как для художественного руководителя театра в профессии не существует разницы, у кого какой пост. Во всем, что касается постановочных вопросов, в частности, каста, у нас с ним жесткие, жаркие дебаты», — объяснил Владимир Кехман выбор постановщика.



Как сообщил сам Новиков, либретто оперы будет классическим. Прозвучит партитура Чайковского, на сцене покажут «Москву, Александровскую слободу XVI века». Провокационных творческих решений не ожидается.

Опера Чайковского на либретто Лажечникова о борьбе опричнины и боярства довольно редко была на сцене в советское время, но в 2015-м году была поставлена в Мариинском театре.

Судя по сайту Михайловского театра, часть билетов на «Опричника» уже выкуплена. Стоимость входных варьируется от 1000 до 5000 рублей.

Начальник управления администрации президента РФ по общественным проектам давно известен любовью к опере. В 2015 году на сцене Красноярского театра оперы и балета он ставил «экспериментальный» концерт «SLOVZOV-GALA», до этого поучаствовав в конкурсе молодых режиссёров «Нано-опера». В 2016 году в Концертном зале имени П. И. Чайковского Московской Филармонии — оперу «Русалка» Александра Даргомыжского. В ноябре 2020 года Московский театр «Геликон-опера» показал «Реквием» Джузеппе Верди в постановке Сергея Новикова. Это же произведение звучало и в Михайловском театре. Начальник управления президента по общественным проектам лично перевёл текст с латыни на русский.

