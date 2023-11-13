Оперу в постановке начальника Управления президента по общественным проектам исполнят в Мариинке

Оперная постановка главы Управления президента по общественным проектам Сергея Новикова, уже ставившего в Петербурге на сцене Михайловского театра, теперь будет показана в Мариинском. Премьера оперы «Лакме» Лео Делиба в режиссерской версии Новикова пройдет 16 ноября на новой сцене в рамках Международного культурного форума.



Постановка (12+) осуществлена совместно с Красноярским государственным театром оперы и балета им. Д. А. Хворостовского, где Сергей Новиков ее осуществил еще в 2022 году.



«Режиссер перенес действие в современный город, где индийской культуре отведен всего лишь маленький островок, — говорится на сайте Мариинского театра. — В романтическом шедевре Делиба постановщик услышал отголоски событий, вспыхивающих в наши дни то в одном мегаполисе, то в другом. Он ставит вопрос о необходимости внимания и бережного отношения друг к другу — иначе даже людям, которых мы полюбили, можно нанести смертельную обиду».

