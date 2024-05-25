Иранские СМИ составили списки возможных кандидатов на пост президента страны

Новостные агентства и информационные порталы Ирана начали составлять длинные списки возможных участников президентских выборов, которые пройдут 28 июня.
Заявляется, что предварительные прогнозы учитывают все существующие в стране политические течения, и лидеры различных группировок с высокой степенью вероятности могут принять участие в выборах.
В список шиитского новостного агентства Shafaqna попали следующие политические деятели:
Эсхак Джахангири, первый вице-президент Ирана,
Мохаммад Реза Ареф, член Совета по определению политической целесообразности,
Мохаммад Джавад Зариф, бывший министр иностранных дел,
Масуд Пезешкиан, член парламента,
Абд-оль Насер Хеммати, глава Центробанка,
Мохаммад Багер Ноубахт, генсек Партии равенства и развития,
Мохсен Мехр-Ализаде, глава международной федерации по традиционной спортивной борьбе,
Али Лариджани, экс-глава парламента,
Мохаммад Мохбер, исполняющий обязанности президента,
Мохаммад Багер Галибаф, действующий глава парламента,
Махмуд Ахмадинежад, бывший президент,
Саид Джалили, представитель Верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности,
Голам-Али Хаддад Адель, советник Верховного лидера,
Алиреза Закани, мэр иранской столицы.
Газета Etemad Online публикует список с куда более экстравагантными именами:
Шахиндохт Моулаверди, женщина - экс-вице-президент Ирана по делам женщин и семьи,
Али Тайебния, экс-министр экономики,
Мостафа Кавакебиан, генсек демократической партии,
Али Шамхани, советник Верховного лидера по политическим вопросам,
Голямхосейн Мохсени-Эжеи, глава судебной власти и другие.
Ни в одном из списков не фигурирует сын 85-летнего верховного лидера страны Али Хаменеи - Моджтаба, хотя издания Politico и The Guardian называли его вероятным кандидатом на пост президента.
Вертолёт с президентом страны Эбрахимом Раиси на борту разбился 19 мая у города Верзеган недалеко от границы с Азербайджаном.