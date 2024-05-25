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    Иранские СМИ составили списки возможных кандидатов на пост президента страны

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    Новостные агентства и информационные порталы Ирана начали составлять длинные списки возможных участников президентских выборов, которые пройдут 28 июня.

    Заявляется, что предварительные прогнозы учитывают все существующие в стране политические течения, и лидеры различных группировок с высокой степенью вероятности могут принять участие в выборах.

    В список шиитского новостного агентства Shafaqna попали следующие политические деятели:

    Эсхак Джахангири, первый вице-президент Ирана,

    Мохаммад Реза Ареф, член Совета по определению политической целесообразности,

    Мохаммад Джавад Зариф, бывший министр иностранных дел,

    Масуд Пезешкиан, член парламента,

    Абд-оль Насер Хеммати, глава Центробанка,

    Мохаммад Багер Ноубахт, генсек Партии равенства и развития,

    Мохсен Мехр-Ализаде, глава международной федерации по традиционной спортивной борьбе,

    Али Лариджани, экс-глава парламента,

    Мохаммад Мохбер, исполняющий обязанности президента,

    Мохаммад Багер Галибаф, действующий глава парламента,

    Махмуд Ахмадинежад, бывший президент,

    Саид Джалили, представитель Верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности,

    Голам-Али Хаддад Адель, советник Верховного лидера,

    Алиреза Закани, мэр иранской столицы.

    Газета Etemad Online публикует список с куда более экстравагантными именами:

    Шахиндохт Моулаверди, женщина - экс-вице-президент Ирана по делам женщин и семьи,

    Али Тайебния, экс-министр экономики,

    Мостафа Кавакебиан, генсек демократической партии,

    Али Шамхани, советник Верховного лидера по политическим вопросам,

    Голямхосейн Мохсени-Эжеи, глава судебной власти и другие.

    Ни в одном из списков не фигурирует сын 85-летнего верховного лидера страны Али Хаменеи - Моджтаба, хотя издания Politico и The Guardian называли его вероятным кандидатом на пост президента.

    Вертолёт с президентом страны Эбрахимом Раиси на борту разбился 19 мая у города Верзеган недалеко от границы с Азербайджаном.

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