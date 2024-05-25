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    Ростральные колонны зажглись в честь победы «Зенита»

    1985
    11 комментариев
    Фото: Ксения Потеева /«Фонтанка.ру»
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    В Петербурге в честь победы футбольной команды «Зенит» в чемпионате России 25 мая на стрелке Васильевского острова зажгли огни Ростральных колонн, передает корреспондент «Фонтанки».

    Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»


    Ранее губернатор Александр Беглов в своем телеграм-канале сообщил, что распорядился зажечь колонны в честь победы петербургской команды. «Зенит» стал чемпионом страны в шестой раз.

    В следующий раз огни Ростральных колонн зажгутся в честь Дня города — ровно в полночь 31 мая. Так как в 2024 году 27 мая, день рождения Петербурга, выпал на будний день, часть праздничной программы перенесли на выходные. «Фонтанка» рассказывала об основных мероприятиях.

    Ростральные колонны традиционно зажигают в Петербурге по праздничным и памятным датам, в том числе, в день снятия блокады Ленинграда, на 9 мая, а также в рождественскую ночь.

    Фото: Ксения Потеева /«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 11

    Вауреур25 Мая 2024 в 23:46
    Молодцы
    +3−0
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