Ростральные колонны зажглись в честь победы «Зенита»

В Петербурге в честь победы футбольной команды «Зенит» в чемпионате России 25 мая на стрелке Васильевского острова зажгли огни Ростральных колонн, передает корреспондент «Фонтанки».
Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
Ранее губернатор Александр Беглов в своем телеграм-канале сообщил, что распорядился зажечь колонны в честь победы петербургской команды. «Зенит» стал чемпионом страны в шестой раз.
В следующий раз огни Ростральных колонн зажгутся в честь Дня города — ровно в полночь 31 мая. Так как в 2024 году 27 мая, день рождения Петербурга, выпал на будний день, часть праздничной программы перенесли на выходные. «Фонтанка» рассказывала об основных мероприятиях.
Ростральные колонны традиционно зажигают в Петербурге по праздничным и памятным датам, в том числе, в день снятия блокады Ленинграда, на 9 мая, а также в рождественскую ночь.