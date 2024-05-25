В правительстве Чечни заявили об умственных отклонениях стрелка с Народной улицы

По предварительной информации, мужчина, который подстрелил продавца магазина на Народной улице и стрелял в сторону полицейских, имеет умственные отклонения. Такие данные сообщил в своем телеграм-канале министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.



«По поводу ситуации в Санкт-Петербурге. Это 59-летний Лечи Алханов, который, по предварительной информации, неоднократно проходил лечение в различных медучреждениях для психически нездоровых людей. Человек с умственными отклонениями, который, кроме всего прочего, имеет другие тяжелые заболевания», — написал министр.



Дудаев призвал «не распространять слухи или сплетни о действиях психически нездорового человека». Также министр подчеркнул, что в данной ситуации нет речи о терроризме или экстремизме.



Чиновник также назвал провокаторами тех, кто делает акцент на национальности стрелка.



Ранее сообщалось, что стрелок — уроженец республики, а в середине 90-х проходил по уголовному делу об убийстве при отягчающих обстоятельствах.



После прибытия полиции мужчина забаррикадировался в квартире, «Фонтанка» следит за развитием ситуации в онлайн-трансляции.

