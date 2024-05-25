СК Петербурга возбудил уголовное дело после стрельбы на Народной улице

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ) после стрельбы на Народной улице. Об этом сообщает Следком в субботу, 25 мая.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах.
59-летний уроженец Чечни и хозяин квартиры на Народной улице открыл стрельбу по сотрудникам полиции, которые приехали на вызов — дело в том, что до этого он выстрелил в другого мужчину, продавца местного рыболовного магазина. За две недели до конфликта продавец сделал стрелку замечание за курение в общественном месте.
Спустя несколько часов переговоров, которые не дали результат, силовики приступили к штурму квартиры, где забаррикадировался стрелок. Он оказал сопротивление, и сотрудникам пришлось применить оружие. Стрелок скончался. В квартире у него нашли оружие и патроны.
Представитель главы Чечни в Северо-Западе заявил, что стрелок страдал от тяжелых хронических заболеваний, а также проходил лечение в психоневрологических учреждениях. Депутат Госдумы Хинштейн сообщил, что мужчина был судим по десяти статьям УК РФ и УК РСФСР, включая убийство, и основную часть жизни якобы провел в местах лишения свободы.
«Фонтанка» следила за событиями в онлайн-трансляции — читайте подробности инцидента в нашем материале.