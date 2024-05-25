СК Петербурга возбудил уголовное дело после стрельбы на Народной улице

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ) после стрельбы на Народной улице. Об этом сообщает Следком в субботу, 25 мая.



Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах.



59-летний уроженец Чечни и хозяин квартиры на Народной улице открыл стрельбу по сотрудникам полиции, которые приехали на вызов — дело в том, что до этого он выстрелил в другого мужчину, продавца местного рыболовного магазина. За две недели до конфликта продавец сделал стрелку замечание за курение в общественном месте.

