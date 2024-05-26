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    Подростки достали ножи на Серебристом бульваре и поехали в отдел

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    Четверо юношей и одна девушка были доставлены в отдел после конфликта в Приморском районе Петербурга. На агрессивную молодежь обратил внимание местный житель и сообщил куда следует.

    Как стало известно «Фонтанке» 26 мая, в седьмом часу вечера накануне в дежурную часть позвонил мужчина, он рассказал о групповой драке у дома 9 по Серебристому бульвару. Докладчик уточнил, что в руках у участников ножи.

    Прибывшие на место сотрудники установили, что конфликт произошел между двумя молодежными компаниями. В результате в отдел поехали юноши от 16 до 20 лет и их подружка. В отношении всех составлены протоколы о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Заявлений друг на друга противоборствующие стороны решили не писать.

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