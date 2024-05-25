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    «С опережением графика»: Путин обсудил выполнение гособоронзаказа с руководителями предприятий ОПК

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    Президент России Владимир Путин 25 мая в рамках посещения корпорации «Тактическое ракетное вооружение» провел встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

    По словам президента, с которыми он обратился к участникам встречи, «большинство предприятий в срок, качественно выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций — даже с опережением графика». Объемы производства выросли: по ракетно-артиллерийскому вооружению в 22 раза, по средствам РЭБ и разведки — в 15 раз, по боеприпасам и средствам поражения — в 14 раз, по автомобилям — в 7 раз, по средствам индивидуальной бронезащиты — в 6 раз, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам — в 4 раза, по бронетанковому вооружению — почти в 3,5 раза.

    Тем не менее, по мнению главы государства, «важно продолжать наращивать обеспечение ВС современным, высокотехнологичным оружием и техникой». В качестве видов номенклатуры, объем которой следует наращивать, Владимир Путин назвал беспилотные авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства РЭБ и системы контрбатарейной борьбы, различные виды связи для устойчивого и непрерывного управления.

    «За предыдущие годы мы выстраивали структуру оборонки соответствующим образом», заявил верховный главнокомандующий и подчеркнул, что «мы должны быть всё время на шаг впереди, надо опережать противника всё время, и тогда победа будет гарантирована».

    Во встрече участвовали зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Алексей Дюмин, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, замминистра обороны Алексей Криворучко, гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков, гендиректор КТРВ Борис Обносов, гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов, глава Ростеха Сергей Чемезов и другие.

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    ПутинГособоронзаказ
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