В Каннах победил фильм про сына русского олигарха с Эдельштейном, Серебряковым и Борисовым

25 мая в Каннах завершился 77-й Международный кинофестиваль. Церемония закрытия, как обычно, прошла в гранд-театре Люмьер.



Главный приз, «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Анора» режиссера Шона Бэйкера — трогательная мелодрама пополам с роуд-муви о невероятной любви стриптизерши Ани (Майки Мэдисон, «Однажды в Голливуде») и сына русского олигарха Вани (российский актер Марк Эйдельштейн, «Страна Саша»). В фильме также сыграли актеры Алексей Серебряков («Левиафан»), Юра Борисов («Капитан Волконогов бежал») и Дарья Екамасова («Жила-была одна баба»).



Гран-при удостоилась драма индийского режиссера Паяла Кападиа «Все, что мы представляем как свет». В центре внимания здесь — две медсестры Прабха и Ану, работающие в Мумбае в доме престарелых. Две женщины отправляются в путешествие в маленький городок у моря, где, по слухам, волшебный лес может помочь их заветным желаниям исполниться.



Приз жюри вручили картине «Эмилия Перес» (режиссер Жак Одиар). Этот же фильм удостоился и награды за лучшую женскую роль, причем вместо какой-то одной актрисы награду вручили всему женскому ансамблю, сыгравшему в фильме. В числе актрис — Карла София Гаскон, Селена Гомес и Зои Салдана. По сюжету этой музыкальной криминальной комедии, главная героиня помогает главе мексиканского наркокартеля скрыться от властей, сменив пол.



Лучшим режиссером жюри назвало португальца Мигела Гомеша с фильмом «Большое путешествие». В этой исторической картине сюжет вращается вокруг Эдварда, чиновника, служащего колониальной Бирме, который внезапно покидает свою невесту Молли накануне свадьбы, и попыток Молли найти его.



Приз за лучший сценарий получила картина «Вещество» Корали Фаржа — комедийный боди-хоррор, в котором героиня Деми Мур получает в свое пользование второе, молодое и красивое тело; не только ужастик, но и сатира на современное общество, одержимое сексуализацией женщин.



За лучшую мужскую роль наградили актера Джесси Племонса в новом фильме культового грека Йоргоса Лантимоса «Виды доброты»; абсурдистского кинотриптиха, где герои пытаются разобраться со своей жизнью, с жестоким начальством на работе, с неверными супругами и с духовными проблемами. Племонс играет во всех трех новеллах разных героев.



Призом ФИПРЕССИ был награжден иранский фильм «Семя священного инжира» режиссера Мохаммада Расулофа — о юристе, который на фоне протестов в Тегеране чувствует, что постепенно впадает в паранойю. Режиссер фильма был приговорен иранскими властями к бичеванию и восьмилетнему сроку в тюрьме, но сумел сбежать из страны и появился на красной дорожке в Каннах.



«Золотой камерой» за лучший дебют наградили киноленту «Арманд» норвежского режиссера Хальвдана Ульмана Тёнделя. Это драма, действие которой разворачивается в течение одного дня в начальной школе, где учителя и родители пытаются выяснить, что произошло между шестилетним Армандом и его лучшим другом Джоном. В фильме сыграла актриса Ренате Реинсве, известная по комедии «Худший человек на свете» Йоакима Триера.



Почетной «Золотой пальмовой ветвью» за вклад в киноискусство наградили создателя «Звездных войн» Джорджа Лукаса, Мэрил Стрип и студию Ghibli, известную по мультфильмам Хаяо Миядзаки.

