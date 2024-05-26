Сеем базилик, петрушку, сельдерей: где посадить зелень на огороде и каких вредителей она сможет отпугнуть

Пряные травы своим запахом отпугивают многих насекомых Фото: Александра Бруня / NGS.RU Поделиться Поделиться





Ароматные травы и зелень используют в блюдах круглый год, поэтому это часть почти любого огорода. «Зеленушку» стараются посеять даже те, кто против грядок с овощами. Важно правильно определиться с местом под зелень, а также соблюдать все правила при посеве. В этом материале делимся секретами.

Где посадить зелень На даче каждый солнечный участок земли на вес золота и отдан в основном под ягодные культуры и теплолюбивые овощи.

— У нас не так много культур, которые любят постоянное солнце. В основном это те, от которых мы ждем много сахара: плодовые кустарники и деревья, земляника, — перечислила Татьяна Чернова, практикующий ландшафтный дизайнер. — Зелень при постоянной освещенности может сгореть. Открытые солнечные участки любит базилик, а вот укроп и петрушка летний зной переносят не очень хорошо, поэтому можно располагать их в затемненных частях. Полутень любят сельдерей листовой и шпинат.

По лунному календарю садовода в июне зелень лучше всего сеять 1, 4, 9, 11, 12, 15 числа. Лучше всего отложить семена в июне — 2, 3, 6 числа. Как сажать базилик

Базилику нужно время, чтобы окрепнуть Фото: Александра Бруня / NGS.RU Поделиться Поделиться





Базилик лучше всего выращивать через рассаду — ему нужно время взойти в тепле и окрепнуть. Сеют его в мае, чтобы в начале июня уже высадить в открытый грунт. Базилик может быть фиолетовым и зеленым — это дело вкуса, и сорт здесь стоит подбирать индивидуально. Можно для пробы посеять «Бархат», «Лимонный», «Фиолетовый».

— Глубина посева — один сантиметр, а расстояние между рядами должно быть более пяти сантиметров, так как у культуры обильная зелень. Базилик отлично стрижется в течение всего сезона, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Базилик любит влагу, поэтому нужно, чтобы земля не пересыхала. В среднем в неделю его придется поливать не менее двух раз, в жару даже три раза.

Как сажать петрушку и укроп Опытные дачники обычно с удивлением узнают, что укроп — туговсхожая культура, так как это растение достаточно быстро захватывает огород. Переживать из-за того, что семена долго не дают ростки, не стоит, нужно просто набраться терпения.

— Петрушку и укроп выращивать несложно. Бороздки должны быть глубиной в 1–2 сантиметра, а вот расстояние между рядами нужно делать большим — 20–25 сантиметров, чтобы зелень была пышная и здоровая, — советует агроном. В случае с зеленью районирования по сортам нет, поэтому можно смело экспериментировать. Поливать грядки с петрушкой и укропом придется не менее двух раз в неделю, а в засушливое лето — чаще, чтобы зелень была насыщенного цвета и не пересыхала. Как сажать шпинат, сельдерей и салат

Сельдерей, как и базилик, лучше выращивать через рассаду Фото: Александра Бруня / NGS.RU Поделиться Поделиться





Шпинат — это травянистое растение, которое растет очень быстро и не требует особого ухода, при этом выдерживает понижение температуры до +10...+15 градусов. Глубина заделки семян — 1–2 сантиметра, расстояние между бороздками минимум 15 сантиметров. Помните, что шпинат не любит прямых солнечных лучей. Сортов очень много, но начинающим дачникам стоит попробовать вырастить «Матадор» или «Крепыш». Сельдерей относится к туговсхожим культурам, поэтому если хотите получить урожай пораньше, то стоит выращивать его через рассаду. Срезают зелень через 2–2,5 месяца после всходов.

— Глубина лунок под рассаду должна быть 8–10 сантиметров и обязательно нужно добавить песка, — отметила Людмила Шубина. — Если сеять семенами в грунт, то потом придется всходы прореживать. Зеленый салат сеют на глубину в один сантиметр. Семена нужно распределять на расстоянии минимум 1,5–2 сантиметра. Салаты при температуре выше +15 градусов взойдут очень быстро, через 3–5 дней. Самые популярные сорта — «Айсберг», «Листовой латук», «Лолло Росса». Как сажать тимьян

Многие травы, если их не срезать регулярно, дадут красивые цветы Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Кому нужно много солнца, так это тимьяну, или чабрецу. В природе он растет в засушливых местах, поэтому часто поливать не придется. При посеве в грунт придется добавить песок. Максимальная глубина посева — 0,5 сантиметра, а лучше посеять поверхностно и присыпать слегка песком. Всходы быстро не стоит ждать — появятся через 10–14 дней.

Стоит отметить, что чабрецом называют один вид — тимьян ползучий, который чаще всего и используют в кулинарии. Более горький и насыщенный вкус у тимьяна обыкновенного, а тимьян лимонный чаще всего добавляют в чай из-за специфического аромата. Каких вредителей отпугнет зелень Базилик, шалфей, петрушка способны отпугнуть мушек, мотыльков, слизней, поэтому можно посеять их в междурядьях капусты, томатов, баклажанов. Если есть подозрение, что на вашем огороде завелась морковная муха, то можно на грядку высадить пару кустиков базилика. А запах петрушки не очень нравится муравьям.



Укроп способен своим запахом привлечь на огород важных помощников — божьих коровок, ос, журчалок. Все они не будут вредить растениям, зато безжалостно расправятся с вредителями. Крестоцветной блошке и капустной мухе очень не нравится запах сельдерея. Шпинат быстро вытесняет другие сорняки и может помочь в борьбе с ними.