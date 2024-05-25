Власти Молдавии запросили у РФ экстрадицию беглого бизнесмена и политика Илана Шора

Молдавия обратилась к российским властям с просьбой об экстрадиции лидера молдавского оппозиционного блока «Победа» Илана Шора, приговоренного в республике к 15 годам лишения свободы. Об этом стало известно со слов министра юстиции Молдавии Вероники Михайлов-Морару, прозвучавших в эфире телеканала PRO TV.



Запрос на выдачу Шора предпринят для исполнения решений Апелляционной палаты Кишинева. которая признала бизнесмена причастным к коррупционному скандалу, связанному с выводом миллиарда долларов из банковской системы Молдавии. Илан Шор не признал вину и заявил о давлении правительства из-за его политической деятельности. В 2019 году он покинул республику и обосновался в Израиле, власти которого отказали Молдавии в выдаче своего гражданина.