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    Власти Молдавии запросили у РФ экстрадицию беглого бизнесмена и политика Илана Шора

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    Молдавия обратилась к российским властям с просьбой об экстрадиции лидера молдавского оппозиционного блока «Победа» Илана Шора, приговоренного в республике к 15 годам лишения свободы. Об этом стало известно со слов министра юстиции Молдавии Вероники Михайлов-Морару, прозвучавших в эфире телеканала PRO TV.

    Запрос на выдачу Шора предпринят для исполнения решений Апелляционной палаты Кишинева. которая признала бизнесмена причастным к коррупционному скандалу, связанному с выводом миллиарда долларов из банковской системы Молдавии. Илан Шор не признал вину и заявил о давлении правительства из-за его политической деятельности. В 2019 году он покинул республику и обосновался в Израиле, власти которого отказали Молдавии в выдаче своего гражданина.

    Ранее Кишинев уже просил Москву выдать беглого политика и олигарха, но получил отказ, о чем рассказывал глава молдавского представительства Интерпола Виорел Центиу.

    Целью своей политической деятельности Шор объявил отстранение от власти президента Майи Санду и ее команды, для чего начал организовывать в Кишиневе антиправительственные акции. В последнее время активизировался и на российском направлении, зачастив в Москву, где его принимают политики.

    7 апреля Илан Шор заявил, что будущее Молдавии не в ЕС и НАТО, а в партнерстве с Россией. Летом 2023 года конституционный суд Молдавии признал оппозиционную пророссийскую партию «Шор» неконституционной.

    21 апреля 2024 года на съезде молдавских политиков и общественников в Москве Шор заявил о создании политического блока «Победа». По словам главы молдавской Гагаузии Евгении Гуцул, блок выдвинет своего кандидата на президентских выборах, которые состоятся в Молдавии осенью, и у кандидата «будут все шансы победить».

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