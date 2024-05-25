На собор Нотр-Дам-де-Пари вернулся крест

В Париже в ходе реставрации собора Норм-Дам-де-Пари был установлен апсидный крест, который менее всего пострадал от огня, так как упал вниз в начале пожара. Об этом 25 мая сообщает французское издание Le Parisien.



Крест работы архитектора Эжена Виолле-де-Дюка весом в две тонны и шириной в 12 метров после реставрации вернули на апсиду собора Парижской Богоматери. Крест выполнен из железа и украшен золотым декором.



Крест восстановил нормандский мастер по металлу Ферт Арт Фордже, работы заняли около полутора лет. Возвращением креста завершился этап реконструкции каркаса хора.



Перед установкой креста настоятель-протоиерей собора Парижской Богоматери Оливье Рибадо Дюма провел службу.



Франция планирует снять леса с собора до старта летней олимпиады в Париже, которая начнется 26 июля, открыть Норм-дам-де-Пари для публики должны 8 декабря 2024 года.



Масштабный пожар, в ходе которого здание пострадало, частично обрушилась крыша и шпиль, произошел 15 апреля 2019 года.

