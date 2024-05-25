Есть слабый пульс. Стрелявший в людей на Народной мужчина жив

Мужчина, который стрелял в людей на Народной улице в Петербурге 25 мая, все еще жив после штурма квартиры, в которой он забаррикадировался.
По данным «Фонтанки», у мужчины прослеживается слабый пульс, медики пытаются реанимировать стрелка.
Ранее стало известно, что СОБР Росгвардии взял квартиру, в которой заперся мужчина, штурмом.
Росгвардия Петербурга в своем телеграм-канале сообщила, что штурм начали после нескольких часов переговоров, которые не дали результата. Мужчина оказал вооруженное сопротивление в ходе задержания и был нейтрализован.
Сотрудники СОБР в соответствии с законодательством применили табельное оружие, — добавили в ведомстве.