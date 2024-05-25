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    Есть слабый пульс. Стрелявший в людей на Народной мужчина жив

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    Мужчина, который стрелял в людей на Народной улице в Петербурге 25 мая, все еще жив после штурма квартиры, в которой он забаррикадировался.

    По данным «Фонтанки», у мужчины прослеживается слабый пульс, медики пытаются реанимировать стрелка.

    Ранее стало известно, что СОБР Росгвардии взял квартиру, в которой заперся мужчина, штурмом.

    Росгвардия Петербурга в своем телеграм-канале сообщила, что штурм начали после нескольких часов переговоров, которые не дали результата. Мужчина оказал вооруженное сопротивление в ходе задержания и был нейтрализован.

    Сотрудники СОБР в соответствии с законодательством применили табельное оружие, — добавили в ведомстве.

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