На организатора БДСМ-вечеринок в Екатеринбурге возбудили дело об оскорблении чувств верующих

В отношении Станислава Словиковского, известного в Екатеринбурге организатора БДСМ-вечеринок, возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Об этом мужчина 25 мая сообщил в комментарии порталу E1.ru.



«В отделе я с огромным удивлением узнал о том, что, оказывается, я занимаюсь деятельностью, направленной на оскорбление чувств верующих и что возбуждено уголовное дело, идут какие-то следственные действия», — приводит издание слова мужчины.



Словиковский пояснил, что ему дали ознакомиться с делом, правоохранителей заинтересовали несколько фотографий, опубликованных в телеграм-канале около года назад. На одном из снимков запечатлена девушка с венком на голове. Еще одно фото сделано в фотостудии «Цех», на фоне металлического швеллера с двумя пересекающимися линиями, напоминающими букву «Х».



По словам мужчины, правоохранителям эта конструкция напомнила распятие.



Кроме того, добавил организатор вечеринок, следствие приметило пост о конкурсе, в котором участникам предлагалось сфотографироваться, держа в руках табличку с названием своего греха. Запечатленные на фото люди были одеты, подчеркнул Словиковский.



Мужчину вызвали на допрос 27 мая.



Ранее в этот день стало известно, что с ночь на 25 мая силовики ворвались на БДСМ-вечеринку, которая проходила на территории загородной базы «Волна» у белоярского водохранилища. Правоохранители задержали организатора мероприятия Словиковского. По предварительным данным, у него нашли «таблетки и порошки».

