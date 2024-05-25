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    В Екатеринбурге силовики нагрянули на БДСМ-вечеринку с профилактическим рейдом

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    В ночь с 24 на 25 мая екатеринбургские полицейские ворвались на закрытую БДСМ-вечеринку, проходившую на территории загородной базы «Волна» на берегу Белоярского водохранилища. Об оперативно-профилактическом рейде силовиков сообщает издание E1.ru.

    Сами участники описали мероприятие как «вечеринку с лайт-БДСМ». Ранее такие неформальные празднества проводились под названием «Blue Velvet», а сейчас перезапустились под названием «Ковчег».

    Собеседник E1.ru отметил, что до появления «людей в масках» вечеринка была весьма скучноватой, а визит сотрудников в форме «повысил градус общего веселья».

    Всех присутствовавших силовики уложили на пол, рассортировали на организаторов и участников — последних переписали и отпустили. Организатора же вечеринки Станислава Словиковского, по предварительной информации, задержали: у него нашли «таблетки и порошки».

    В полиции пообещали сообщить подробности позже, когда работа будет завершена.

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