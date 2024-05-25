Полиция рассказала, что известно о стрельбе на Народной

В полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой на Народной улице, 27. Стрелок после прибытия забаррикадировался в квартире. Об этом 25 мая сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



В полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой, предположительно, из травматического оружия.



Наряд полиции оперативно прибыл на место, однако стрелок успел скрыться.



Личность и местонахождение мужчины правоохранители установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Когда наряд прибыл к дому №5 на Наличной улице, в котором живет мужчина, он увидел сотрудников полиции, выстрелил в их сторону, после чего забаррикадировался в квартире.

