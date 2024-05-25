    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, ю-з

    768мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.7eur97.1

    Полиция рассказала, что известно о стрельбе на Народной

    3069
    3 комментария

    В полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой на Народной улице, 27. Стрелок после прибытия забаррикадировался в квартире. Об этом 25 мая сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    В полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой, предположительно, из травматического оружия.

    Наряд полиции оперативно прибыл на место, однако стрелок успел скрыться.

    Личность и местонахождение мужчины правоохранители установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Когда наряд прибыл к дому №5 на Наличной улице, в котором живет мужчина, он увидел сотрудников полиции, выстрелил в их сторону, после чего забаррикадировался в квартире.

    «В настоящее время полицейскими совместно с Росгвардией принимаются меры по задержанию правонарушителя», — добавили в ведомстве.

    Ранее «Фонтанка» писала, что стрелявший — 59-летний уроженец Чечни. По предварительной информации, до этого он выстрелил в другого мужчину, продавца местного рыболовного магазина, пострадавшего госпитализировали, его состояние удовлетворительное. За две недели до конфликта продавец сделал стрелку замечание за курение в общественном месте.

    За тем, что происходит на Народной, следите в онлайн-трансляции «Фонтанки».

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close