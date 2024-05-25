Полиция рассказала, что известно о стрельбе на Народной

В полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой на Народной улице, 27. Стрелок после прибытия забаррикадировался в квартире. Об этом 25 мая сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой, предположительно, из травматического оружия.
Наряд полиции оперативно прибыл на место, однако стрелок успел скрыться.
Личность и местонахождение мужчины правоохранители установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Когда наряд прибыл к дому №5 на Наличной улице, в котором живет мужчина, он увидел сотрудников полиции, выстрелил в их сторону, после чего забаррикадировался в квартире.
«В настоящее время полицейскими совместно с Росгвардией принимаются меры по задержанию правонарушителя», — добавили в ведомстве.
Ранее «Фонтанка» писала, что стрелявший — 59-летний уроженец Чечни. По предварительной информации, до этого он выстрелил в другого мужчину, продавца местного рыболовного магазина, пострадавшего госпитализировали, его состояние удовлетворительное. За две недели до конфликта продавец сделал стрелку замечание за курение в общественном месте.
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