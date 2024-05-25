Операция по задержанию стрелка с Народной улицы попала на видео

Задержание и обезвреживание стрелявшего в людей мужчины, который 25 мая забаррикадировался в квартире на Народной улице в Петербурге, попало на видео. Его сняла очевидец и читательница «Фонтанки».
Квартиру, в которой забаррикадировался 59-летний Лечи Алханов, взял штурмом СОБР Росгвардии.
На кадрах видно, как боец дважды стреляет в квартиру, где находится мужчина, с соседнего балкона.
Мужчина оказал сопротивление и был нейтрализован. Эту информацию подтверждает Росгвардия в своем официальном телеграм-канале: по их информации, сотрудники СОБР «применили табельное оружие в соответствии с законодательством».