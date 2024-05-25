Минобороны: над Белгородской областью сбита противокорабельная ракета «Нептун» и 29 реактивных снарядов

Дежурные средства противовоздушной обороны поздним вечером 25 мая сбили над Белгородской областью одну противокорабельную ракету «Нептун» и 29 реактивных снарядов ракетной системы залпового огня «Вампир». Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны России.
Между тем, в социальных сетях жителей Белгорода и окрестностей расходятся видеозаписи горящих домов, автомобилей и кадры с поврежденными осколками объектами городской инфраструктуры.
На парковке около ресторана «12 стульев» посекло автомобили, а также поврежден фасад здания; в очередной раз повреждения получил «Сити Молл», на этот раз — со стороны ресторана «Вкусно — и точка».
На Есенина, 44А, повреждён фундамент многоквартирного дома.
Ещё один многоквартирный дом повреждён на бульваре Юности. Огонь охватил дом на Благодатной в Дубовом. Повреждено здание школы №43 Белгорода. Серьезные повреждения получил «Магнит» на Есенина.
К моменту выпуска материала в Белгороде снова была объявлена сирена воздушной тревоги.