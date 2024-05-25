Петербуржец напал с ножом на сотрудника Росгвардии. Возможная причина — месть

29-летний житель Зеленогорска напал на сотрудника Росгвардии. Это произошло спустя два дня после того, как этот же сотрудник задержал мужчину.



Как стало известно «Фонтанке» в субботу, 25 мая, нападение произошло накануне. Сотрудник Росгвардии, старший прапорщик полиции, заявил, что был на выходном и гулял с товарищем, когда на него с ножом напал уже известный ему молодой человек. По мнению стража порядка, нападение мужчина совершил из-за личной неприязни. 22 мая сотрудник вместе с напарником задержали этого же гражданина — жительница сообщили в полицию, что он нарушал общественный порядок возле церкви. Тогда задержанный отделался административным протоколом о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП РФ).

