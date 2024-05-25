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    Петербуржец напал с ножом на сотрудника Росгвардии. Возможная причина — месть

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    29-летний житель Зеленогорска напал на сотрудника Росгвардии. Это произошло спустя два дня после того, как этот же сотрудник задержал мужчину.

    Как стало известно «Фонтанке» в субботу, 25 мая, нападение произошло накануне. Сотрудник Росгвардии, старший прапорщик полиции, заявил, что был на выходном и гулял с товарищем, когда на него с ножом напал уже известный ему молодой человек. По мнению стража порядка, нападение мужчина совершил из-за личной неприязни. 22 мая сотрудник вместе с напарником задержали этого же гражданина — жительница сообщили в полицию, что он нарушал общественный порядок возле церкви. Тогда задержанный отделался административным протоколом о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП РФ).

    В этот раз мужчину снова задержали и доставили в тот же отдел полиции. Судя по данным из соцсетей, молодой человек не первый раз высказывает претензии в адрес правоохранительных органов. Несколько дней назад он опубликовал в городском сообществе пост, в котором обвинил стражей порядка в беспределе и предложил сотрудникам полиции побороться с ним в спортзале «по правилам ММА».

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