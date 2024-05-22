В школу ходить не нужно: что заставляет взрослых и детей выбирать онлайн-обучение

Фото: iStockphoto.com / Bet_Noire Поделиться Поделиться





Объем российского рынка онлайн-образования в 2023 году достиг 118 млрд рублей — это, по данным агентства Smart Ranking, на 32% больше, чем годом ранее. За последние четыре года рынок Ed-Tech вырос в три раза, и некоторые эксперты считают, что предложение все еще не покрывает спрос. В 2024 году сегмент может увеличиться еще на 15–20%. Почему и взрослые, и дети активно идут учиться дистанционно и чему можно научиться онлайн, рассказали участники круглого стола «Фонтанки».



Условия для спроса Спрос на онлайн-обучение растет рекордными темпами, и этот рост будет продолжаться, прогнозирует Михаил Эпштейн, сооснователь частной школы «Эпишкола» и проекта «Эпишкола Онлайн».

— Представьте себе: вы в маленьком городе, где практически нет большого разнообразия школ, а для того, чтобы выбор был больше, нужно выбираться в крупные города-миллионники , — говорит он. — Или, например, есть желание учиться за рубежом, а возможности нет. Именно онлайн-формат обучения позволяет учиться у педагогов, живущих в разных странах. Именно эта экономия времени, сил и денег определяют в первую очередь популярность онлайн-формата.

Также важно, что онлайн-обучение может быть гораздо более гибким и легче адаптироваться под конкретного ученика — в отличие от традиционного формата, не очень готового подстраиваться под персональные особенности, нужды, планы.

Кроме того, учащимся интересны и другие возможности онлайн-образования: доступ к библиотекам международных институтов, инфографика, интерактивные доски. Все это помогает активнее работать с информацией здесь и сейчас, не отвлекаясь на транспортные коллапсы, не тратя деньги на дорогу.



— Среди потребителей образовательных продуктов онлайн пальму первенства удерживают люди со среднеспециальным и высшим образованием, — говорит Дарья Гребенюк, академический директор международного онлайн-института психологии Smart. — В этом году мы видим всплеск интереса людей с незаконченным. В детском сегменте определенную нишу занимают подростки, но мы наблюдаем увеличение доли младших школьников, так как появляются адаптированные под их возраст курсы.

По мнению эксперта, взрослые люди продолжают учиться дальше и обращаются к онлайн-образованию, потому что, во-первых, рынок испытывает кадровый голод и нуждается в определенных специалистах. Во-вторых, многие понимают, что один раз получить высшее образование недостаточно для построения успешной карьеры. Какие-то профессии отмирают и уходят с рынка, появляются новые, часто более узкие.



— Например, у вас есть диплом бакалавра по специальности «юриспруденция», сформированной по определенным федеральным образовательным стандартам, — добавила она. — Но среди таких программ подготовки практически отсутствуют узкие направления — IT-юристы, юристы в области ВЭД, международные, юристы по защите персональных данных, а также знакомые с понятием GDPR (общий регламент по защите персональных данных). Чтобы получить эти востребованные знания и, соответственно, более высокую зарплату, как раз и надо обратить внимание на рынок онлайн-образования.



Тонкости рынка Дарья Гребенюк отметила, что рынок онлайн-образования крайне динамичен, а Россия — достаточно весомый и значимый член мирового сообщества, так что ее касаются все глобальные процессы. То есть общемировой всплеск интереса к сфере Ed-tech способствует развитию российского рынка, где уже четко оформились определенные сегменты: дополнительное профессиональное образование, языковые ниши, детский сегмент, бизнес-образование. Одна из причин такого бурного развития, по словам эксперта, вполне понятна — пандемия и постпандемийное время запустили дистанционные тренды, которые так никуда и не ушли.



По мнению Михаила Эштейна, рынок онлайн-образования однозначно становится больше, но спрос все еще превышает предложение, что стимулирует развитие.

— Этому отчасти способствует ситуация в России, когда многие разъехались, а детям и учителям хочется продолжать взаимодействовать. Так что многие из онлайн-проектов работают с учениками и учителями из разных стран, — добавил он. — Также любопытно, что в России в последние годы активно развивается персональное сопровождение — со школьниками работают тьюторы, навигаторы, кураторы.

Сейчас на образовательном рынке мы видим то, что в 70-е годы описывал американский философ Иван Иллич. Он говорил, что школа будет устроена по-другому — с возможностью учиться из разных мест, со множеством форматов образования, доступных ресурсов и людей, которые будут помогать выстраивать индивидуальный образовательный маршрут.



Разные и похожие Сложностей в онлайн-формате обучения много, но и плюсов тоже немало. По словам Михаила Эпштейна, если под образованием понимать процесс набора знаний, то в онлайне часто осваивать их проще.

— Но, на мой взгляд, в образовании важно не только получение знаний, но и осваиваемые учениками способы общения, умение работать вместе — то, что называется soft-skills, — говорит он. — В этом смысле, на мой взгляд, в офлайне возможностей больше. Если есть возможность хотя бы иногда встречаться с учителем или сокурсниками, то потом в онлайне многое в учебе становится легче. Соответственно, одна из больших сложностей в онлайне касается работы с эмоциями, с отношениями, со взаимодействием, что особенно важно для учебного процесса у детей. Онлайн ограничен экраном. Наш опыт доказывает, что харизма, эмоции, внутренняя энергия могут передаваться через экран, но сложнее, чем напрямую.



Что касается возможностей, то в онлайне их множество, продолжил эксперт. Во-первых, есть ситуации, когда просто нет возможности ходить в школу — и тогда лучше учиться онлайн, чем не учиться совсем.

— Во-вторых, как показал наш опыт, есть дети, которым такой способ образования удобнее: кто-то стесняется в классе, а раскрывается только онлайн, — добавил он. — Также сегодня многие путешествуют семьями, и возможность посещать школу из разных концов мира тоже очень удобна. Кроме того, хорошо организованное онлайн-обучение позволяет еще и персонализировать учебный процесс, заниматься в нужном темпе, а также привлечь качественных специалистов, которых физически сложно собрать в одном месте.



Дарья Гребенюк отметила, что глобальных отличий онлайн-программ от офлайн, помимо способа подачи информации, будет великое множество. Одним из главных преимуществ дистанционных технологий она назвала доступ к учебным материалам из разных точек мира 24 на 7. Также среди преимуществ — огромный выбор специальностей, чего в конкретном офлайн-заведении, скорее всего, нет. Такой формат позволяет оценить профессионализм и опыт экспертов — можно изучить их видеовизитки, посмотреть отзывы, пробные уроки в записи. При традиционной форме обучения это возможно только вживую. Ну и немаловажный аспект — гибкий график занятий, возможность повторного обращения к материалам. Более того, рынок онлайн-образования достаточно конкурентен, поэтому многие компании уделяют особое внимание обновлению и актуализации контента.



— Например, когда вы получаете диплом в вузе, у вас за плечами почти шесть лет обучения, и полученные за это время знания уже безбожно устарели, — добавила эксперт. — И вот как раз программы повышения квалификации и профпереподготовки в онлайн-формате позволяют быстро получить актуальную информацию, потому что онлайн-образование крайне гибко и информационно насыщенно. Его задача — готовить востребованных здесь и сейчас специалистов, диплом которых не будет лежать мертвым грузом.

И дети, и взрослые Онлайн-обучение больше подходит людям, которые хотят учиться, — и возраст здесь может быть любым. Однако, по словам Михаила Эпштейна, в онлайне чаще сталкиваются с проблемами в мотивации, причем не только дети. Есть исследования, показавшие, что очень малый процент взрослых доходит до конца учебных курсов именно из-за этого. Но эту мотивацию надо поддерживать как в «живой», так и в онлайн-школе, и это задача педагогов, которые должны обладать определенными умениями.



По словам Дарьи Гребенюк, среди потребителей онлайн-образования на женщин приходится свыше 60%. Что касается возрастного состава, то если раньше был всплеск среди потребителей в возрасте от 25 до 34–35 лет, то сейчас лидерство прочно удерживают люди в возрасте 35+. У них достаточно высокий уровень заинтересованности в этом рынке, желание получить новую профессию и заработать или же, наконец, просто заниматься тем, что интересно.



— Не отстают от них потребители в возрасте от 25 до 34 лет, — продолжила эксперт. — А в последние годы мы наблюдаем рост интереса к онлайн-учебе у пользователей категории 50–55+. Пенсионеры уже не хотят сидеть дома и общаться только с внуками, они стремятся также развивать себя, пытаются освоить IT-профессии и просто интересные навыки, которые помогают им социализироваться.



От разработки до искусства По словам Дарьи Гребенюк, среди самых популярных профессий, которые можно освоить онлайн, в текущем году лидерами остаются аналитики, программисты, маркетологи, дизайнеры. Высокий отклик получают операторы кол-центров, копирайтеры, SEO-специалисты, тестировщики, аналитики данных, веб-дизайнеры. Если брать разработчиков, то это фронтэнд, бэкэнд, фулстэк-разработчики и UX-дизайнеры.

— И мое любимое направление — это психологи различных специализаций, педагоги и, конечно же, методисты образовательных программ, — добавила она. — Любая образовательная организация, в том числе и онлайн-школа, нуждается в методистах, которые смогут не только эффективно разрабатывать программы, но и выстраивать траектории обучения. Все продукты необходимо продвигать, поэтому маркетинговые специалисты тоже остаются в 2024 году среди самых востребованных профессий. Нехваткой квалифицированных кадров вызван и растущий спрос на такие специальности, как SMM-менеджеры, контент-менеджеры, таргетологи, менеджеры маркетплейсов. Как ни странно, страховые агенты в этом году также набирают популярность после просадки рынка в течение трех лет. А поскольку любой продукт нужно еще и защищать, то и специалисты по киберинформационной безопасности стабильно удерживают популярность уже третий год.



Что касается разработки, то здесь мода циклична и может меняться. Python уже более пяти лет держится на плаву, хотя все востребованнее становятся другие языки. В дизайн-сфере популярно обучение на гейм-дизайнеров и графических дизайнеров. Детская же ниша онлайн-обучения практически безгранична — это то же программирование, кибербезопасность, графический дизайн, простейшая анимация, иностранные языки и даже сфера финансов.



— Ну и, конечно же, блогерство и смежные профессии — фотографы, моушен-дизайнеры с нуля до про, режиссеры монтажа. Профессии сценариста и саунд-дизайнера особенно интересны детям, — подытожила эксперт. — Уже лет пять на рынке бьют все рекорды направления в сфере арт-индустрии — рисование, все виды моделирования и т. д.

— Нередко родители по разным причинам выводят ребенка за рамки массовой государственный школы — например, он занимается спортом или просто много болеет, и ему важно иметь возможность индивидуального маршрута в соответствии со стилем жизни, — говорит Михаил Эпштейн. — Для таких детей мы создали программу «Один дома». Второй вариант, который тоже обретает поклонников, — это когда дети учатся вместе в маленьких классах онлайн. У нас он называется «Учимся сообща». Идея в том, что преподаватель — не просто выступающая голова, а организатор взаимодействия. И здесь в ход идут инструменты так называемого blended learning, «перевернутого класса», когда ребята приходят друг к другу (и учителю) с вопросами или делают совместный проект, или делятся результатами. То есть в этом смысле класс становится не только местом, где учитель вещает, но и местом взаимодействия. Третий формат, который набирает обороты в онлайн-школах, — когда дети часть времени проводят вместе вживую (например, в регулярных недельных погружениях), а часть — онлайн. И для ребят, и для взрослых все равно важны встречи и общение, так что в дистанционных программах про это тоже стараются не забывать.



Чек-лист для выбора По словам Михаила Эпштейна, критерии выбора онлайн-школы и курса для взрослых, детей и подростков несколько различаются. Взрослому скорее важно, чтобы профессионал работал с ним один на один и чтобы была возможность гибкого графика. Если говорить про школьников, то здесь важны форматы, позволяющие взаимодействовать со сверстниками. Индивидуальное освоение предзаписанного материала с ними работает хуже.

— Также в онлайне особенно важно наличие персонального куратора, тьютора, который поможет выстроить свой план, — добавил он.



Дарья Гребенюк при выборе онлайн-школы или курсов советует обращать внимание на наличие лицензии, международные аккредитации и регалии, пул экспертов, которые проводят обучение. Желательно, чтобы среди них были не теоретики, а практики. Не менее важны отзывы, активная студенческая и научная деятельность учебного заведения, возможность пробного доступа.



— Чем разнообразнее практические занятия, тем лучше, — продолжила эксперт. — Например, будущие психологи помимо непосредственного получения образования должны обязательно проходить личную терапию, посещать супервизионные, интервизионные группы, отрабатывать навыки на практике, посещать мастер-майнды, групповую терапию — так что при выборе учебного заведения стоит обращать на это внимание.

Неизбежное будущее Есть сферы, которые онлайн так или иначе захватить скоро не сможет, не сможет этому как следует учить. По мнению Михаила Эпштейна, это все, что касается отношений.

— Это, на мой взгляд, важнейшая часть образования, — добавил он. — И в онлайне с этим пока сложно. Но у любого инструмента есть позитивные и негативные стороны, и недостатки онлайн-обучения можно компенсировать. Понятно, что ребенку, который учится в онлайне, необходима и офлайн-жизнь, где он будет осваивать взаимодействие с людьми. И наш опыт организации микроклассов онлайн показывает, что в таком формате продуктивное взаимодействие возникает.



Дарья Гребенюк отдельно отметила сегмент дополнительного профессионального образования. В России это полноценное, официально закрепленное в федеральном законе понятие. В текущем году ДПО занимает около половины всего рынка.

— В будущем эта часть перекроет в том числе значительный сегмент бизнес-образования. Это заметно уже по итогам прошлого года, — говорит она. — Подобные программы делают востребованными, чтобы они соответствовали как отечественным требованиям, так и зарубежным. Сегмент ДПО заточен на подготовку новых кадров и предлагает интересные варианты по поводу признания, проверки и котировки работодателем полученных дипломов.

Также Дарья Гребенюк считает, что новых прорывных направлений можно ожидать на рынке детского сегмента онлайн-образования.



— Я думаю, что детский сегмент будет набирать популярность и расти в ближайшие 2–3 года — как минимум на 20–35%, — говорит она. — Мы увидим новые направления и новых игроков на рынке. Что касается бизнес-образования, есть опасения, что рынок перенасыщен программами формата MBA. Спорный вопрос, насколько они будут востребованы работодателями, потому что далеко не все готовы за это переплачивать. Также на рынке онлайн-образования займут свое место VR- и AR-технологии — я думаю, что за этим будущее. Есть ряд направлений, например в области подготовки клинических психологов или нейропсихологов, которым необходимо видеть, как работать с разными типами пациентов. И на таких симуляционных записях дополненной реальности они смогут учиться выстраивать свои сессии. Еще одна из важных тенденций — это, конечно, увеличение доли госпрограмм поддержки в системе российского онлайн-образования.

