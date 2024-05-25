Камеры видеонаблюдения школы в Краснодаре засняли падение сорванной ветром крыши на детей

Видеокамеры средней школы № 29 Краснодара запечатлели момент падения сорванной шквалистым ветром кровли крыши на участников линейки.
Инцидент произошел утром 25 мая перед началом торжественного мероприятия.
Пострадали около 12 детей, получившие ушибы и осколочные ранения различной степени тяжести.
Позднее мэр Краснодара Евгений Наумов написал с своем телеграм-канале, что почти все пострадавшие дети были осмотрены врачами и отправлены домой: некоторые из них пройдут амбулаторное лечение. Двое детей, с которыми поработали травматологи и хирурги, пока останутся под присмотром в детской краевой клинической больнице.
«Но самое главное — жизням детей ничто не угрожает», — сообщил глава города.