    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, сев

    768мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.7eur97.1

    Камеры видеонаблюдения школы в Краснодаре засняли падение сорванной ветром крыши на детей

    1900
    1 комментарий

    Видеокамеры средней школы № 29 Краснодара запечатлели момент падения сорванной шквалистым ветром кровли крыши на участников линейки.

    Инцидент произошел утром 25 мая перед началом торжественного мероприятия.

    Пострадали около 12 детей, получившие ушибы и осколочные ранения различной степени тяжести.

    Позднее мэр Краснодара Евгений Наумов написал с своем телеграм-канале, что почти все пострадавшие дети были осмотрены врачами и отправлены домой: некоторые из них пройдут амбулаторное лечение. Двое детей, с которыми поработали травматологи и хирурги, пока останутся под присмотром в детской краевой клинической больнице.


    «Но самое главное — жизням детей ничто не угрожает», — сообщил глава города.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ШколаКраснодарКрышаВетер
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close